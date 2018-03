Путин победил? Боже, какой сюрприз!

Впервые за почти два десятилетия Владимир Путин столкнулся с заслуживающей доверия оппозицией, которая — во всяком случае теоретически — очень близко к тому, чтобы свергнуть его с пьедестала. И вдруг Россия снова оказалась в осаде, ее опять «притесняет деспотичный Запад», и к кому же еще, вам, русским, в эти тяжкие времена обратиться, если не к сильному руководителю Владу?

OpusPenguin

Мои поздравления господину Трампу по поводу победы Путина. Донни сможет еще некоторое время побыть президентом.

center_line

Путин победил? Боже, какой сюрприз. После убийств и угроз всем, кто собирался быть его соперником на выборах или голосовать против него

Discrimination is not a right

В путинской России нет справедливости

Summer Tyme

Это важная ночь для нефти, водки и порнографии

«Лос-Анжелес таймс» (Los Angeles Times)

Российский президент празднует победу на выборах, говорит толпе, что важно «сохранить единство»

longshoreman

Даже со всеми их ресурсами и знаниями США не смогли поменять ожидаемый результат

Orange County dude

Жаль, что никто не вмешивался в их выборы, Путин бы это заслужил

markmcintyre726

Немного истории: Путин смог очень сильно приблизиться к больному и пьяному Борису Ельцину , который лично назвал Влада своим преемником. Многие россияне считают, что это на самом деле был тихий переворот, проведенный бывшими сотрудниками КГБ, которые отказались смириться с падением Советского Союза. Путин — настоящий «маньчжурский кандидат».

abman-57 Национальные выборы в стиле Путина: хорошие новости заключаются в том, что ваш кандидат популярнее Влада. Плохие новости — в том, что он или она к утру будут мертвы или арестованы.

markmcintyre726

Интриги, заставляющей грызть ногти, больше нет. Путина официально переизбрали. Какой шок!

HeyWhat?

Путин, политик, которым Трамп так восхищается…

Фокс ньюс (Fox News) Победа Путина на президентских выборах в России вызвала негативную реакцию и заявления о том, что это «цирк»

Nysmike

До сих пор Трамп ничего не написал в «Твиттере» о новом оружии Путина, которое, как он говорит, может долететь до Флориды

ManWomanGod284

Если подумать, какой хаос царил в России, когда Путин стал президентом в первый раз, неудивительно, что русский народ так его любит.

«Таймс» (The Times) Внушительная победа Путина… благодаря Британии

Jenesaisquoi

Вон оно что! А я-то думала, что он победил благодаря фальсификации.

Кейн Холбрук

Таким образом, он становится причиной международного инцидента, в из-за чего в очередной раз становится очевидным, что Россия виновна в использование вещества, к которому имеет доступ только российское государство. И вдруг Россия снова оказалась в осаде, ее опять «притесняет деспотичный Запад», и к кому же еще, вам, русским, в эти тяжкие времена обратиться, если не к сильному руководителю Владу?

Русские — люди странные. У меня есть хороший друг, который живет в Москве и абсолютно уверен, что за отравлением в Солсбери стоит Запад (это — его провокационная инсценировка), и что целью этого было оправдать еще большее давление на Россию, чтобы свергнуть Путина. Я указал ему на то, что никто на Западе не питает никаких иллюзий, и что такого рода действия лишь укрепят решимость вашего среднестатистического россиянина — и с этим он охотно согласился. Суть его аргумента заключалась в том, что «ваши генералы и ваши лидеры этого не знают».

Мэри Уокер

В одном твой друг ошибался. В Великобритании предвидели, что Путин стремится добиться большей поддержки у себя в стране. А что мы должны были делать, когда он нарушил все международные соглашения по химическому оружию?

1d Clue

Неудивительно, что этот сумасшедший Путин победил после того, как разгромил любое подобие оппозиции.

Победа как по заказу

günter1934

Мое скромное мнение: лучше Путин, чем Ельцин.

quark2@mailinator.com Неужели так сложно понять, что после жестокости царских времен, войн против Наполеона, Германии и т.д., ужасов сталинской эпохи и распада Советского Союза народ главным образом испытывает потребность в стабильности, что он не вынесет дальнейшего развала и стремится к видимой мощи? Путин дал стране по крайней мере немного устойчивости, хотя, конечно, многое проблематично. Никто не хочет в такой щекотливой ситуации ставить эксперименты. Я думаю, что дела России шли бы значительно хуже, если бы у нее был более слабый президент. Его задачу может считать самой сложной из тех, что можно поставить перед кем-либо.

panzerknacker 51 Только одно слово: поздравляю!

vyrnius

Боже мой, какая неожиданность!

mapcollect

Нарушения? Определенно. Но ни один человек, который мало-мальски знает Россию и русских, не сомневается в том, что большинство избирателей выбрали Путина.

taglöhner

Поздравления мужественной оппозиции. Другая Россия показала себя. Точнее, ей нужно стать лучше. Большинство за Путина, да ну. Обратный отсчет времени начался.

Valis

Тот, кто хотя бы немного разбирается в России и часто путешествует по России, понимает, что в манипуляциях нет необходимости. Там люди уважают сильного человека, возглавляющего Россию и выступающего за мощную Россию. Когда бы и где бы я ни был в России, я ощущал такой настрой. В чистом виде. На Западе с большим удовольствием гонят волну против России и очень часто освещают события с пристрастием. За плечами Европы и западных стран достаточно грязных дел. Мы несем частичную ответственность и отчасти главную ответственность за многие кризисы и войны в мире, а вину за них мы охотно сваливаем на других. «Мы хорошие», — так нам постоянно говорят. Тот, кто поищет немного информации и поразмыслит, быстро придет к выводу о том, что это не всегда так. Точно так же, как и Россия.

Drunken Masta

Пожалуй, Путин — это президент, которого большинство россиян хотят или по крайней мере принимают, иначе было бы значительно больше протеста. Многих просто не будет волновать, как много расходов было связано с тем, чтобы побудить людей участвовать в выборах, а явка все равно оказалась низкой. Впрочем, смешно пытаться представить это как чистые демократические выборы. Нет даже необходимости. К чему балаган?

chefmacher

Мои искренние поздравления по поводу победы на выборах! Путин — единственная крупная фигура в современной мировой политике. Он демонстрирует последовательность, не поддается на провокации Запада… Я снимаю шляпу и преклоняюсь!

Царь велел выбирать, и избиратели согласились

Susanne P.

Даже если не любишь ни его, ни его политический стиль: кто в настоящее время время был бы способен править Россией лучше, чем Путин?

Florian B.

В у нас можно сказать: царица велела выбирать, и избиратели согласились. Только наша царица создает коалиции вплоть до самоотречения своей партии, лишь бы сохранить власть.

Dominic W.

Я лучше выбрал бы полцаря, который заботится о благосостоянии своей страны, чем целого секретаря Союза свободной немецкой молодежи (FDJ), который уничтожает ее (намек на то, что во времена ГДР Ангела Меркель была секретарем коммунистического союза молодежи, что она сегодня отрицает, — прим. перев.)

Alexander P.

Из года в год Запад помогает Путину становиться сильнее. Раньше было много людей, которые не совсем соглашались с политикой Путина. Теперь все выглядит абсолютно по-другому, даже критики Путина сейчас выбирают Путина. Ведь Запад становится лучшим помощником президента на выборах. Люди хотят стабильности, и ее обеспечивают российские власти. Любая перемена — и это заметно по Киеву — приводит к нестабильности, и люди этого не хотят. Если Путин когда-нибудь уйдет, в России начнется анархия, большинство людей в стране это понимают и усердно участвуют в выборах.

Wostok Antarktis

Путин победил на выборах, это не сюрприз! Можно сравнить Россию и Турцию . Их отличает не только воинственная риторика, обе страны непосредственно вовлечены в войну. Впрочем, в Сирии они находятся по абсолютно разным причинам. Но что обе страны объединяет, так это тот факт, что тем самым можно победить в выборах. В Турции выборы пройдут в этом году, поэтому должны погибнуть невинные дети и их родители, чтобы г-н Эрдоган добился желаемого результата на выборах! Это может вызвать только презрение. Обе страны действительно прекрасны, там живут замечательные люди, с которыми я имел возможность лично познакомиться. Но им не повезло с президентами, избранными демократическим путем. То же самое произошло с Германией в 30-е года прошлого столетия.

Toralf

Он победил на выборах благодаря утверждениям об угрозе России. Запад как раз угрожает из-за покушения с применением химического оружия в Лондоне, как будто они нашли на месте преступления удостоверение Путина. И якобы есть доказательства. Такое уже происходило во время войны в Ираке . Это была ложь. И в интернете можно посмотреть на карту с российскими и натовскими военными базами. Я — на самом деле не друг Путина. Русские сделали выбор. Это нужно уважать.

«Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche Zeitung)

Патриотизма недостаточно

Jürgen Lengtat

Народ можно только пожалеть. Прежде всего бедным россиянам от него никакого толку. Или в хате станет тепло из-за его национализма?

Stephan Gellert

Путин ничего не ДОЛЖЕН, и менее всего — «сближаться» с ЕС , после того как последний ввел против России санкции! Выборы показали, что Россия в большинстве своем поддерживает Путина, то есть считает его политику правильной. Зачем бы Путину хотеть «сближаться» с ЕС, если без него тоже можно обойтись?

Tihomir Tumbri

Во многих случаях Запад все переворачивает все так, как ему удобно… Например, аннексия Крыма : злой, злой Путин, но если речь идет о Косове, где проживают большей частью албанцы, то очень-очень быстро начинают говорить об аннексии по международному праву. Например, расширение НАТО : объединение Германии стало возможным только при условии «никакого расширения на восток». Где сегодня НАТО? На Балтике… Все, что смогли сделать западные политики, это ввести санкции: просто смешно и непрофессионально! Наверняка при Путине не все идет хорошо, а что, при Меркель не так? Или при других, как бы там ни звали вассалов США! Запад поймет, что правильно быть с Россией, а не против нее! А что касается Путина, то поздравления, мистер президент!

Simone Albrecht

Сердечные поздравления Путину и российским народам. Он — лучшее, что с вами может произойти. Не сравнить с политическими актерами, с которыми нам приходится мучиться.

Johannes Kuehn

Проблема, скорее, в НАТО, которая все еще готовит очередную мировую войну. Сам Путин протягивает Европе руку — каждый день.

Nicole Knaack

Он хочет разрушить ЕС. Путин нам не партнер.

«Штандард» (Der Standard)

Преемник не предвидится, Путин навсегда

Budenzauber

Теперь, наконец, свершилось: США, Китай и Россия — в руках автократов, которые мало мучатся угрызениями совести, причем США еще и немного ослабли. Но каковы эгоистичные намерения, таков и путь.

How To Blow The Vuvuzela

Сердечные поздравления, Путин. Сердечные поздравления, Россия. Лучшего выбора, матушка Россия, ты не могла сделать.

damit ich nicht vergess, ihnen zu erzählen

Почти все европейские главы государств менее симпатичны, чем Путин. Его «режим» по крайней мере работает для людей, тогда как у ЕС, кажется, одна задача, которая состоит в том, чтобы разрушить в странах-членах систему социального обеспечения, трудовое право и инфраструктуру, а также представлять только интересы экономики в ущерб интересам большинства населения.

В наших «демократиях» есть по-настоящему сомнительные ведущие политики и партии…

А теперь, пожалуйста, можно перейти к бесчинствам, ведь мы все исправно выучили, что Путин — злой.

armerThor

По-моему, занятное возбуждение. Да, Путин авторитарен, если не тоталитарен. Но если вспомнить, в каком состоянии находилась страна до того, как он стал президентом, каждому должно стать понятно, что он в общем-то популярен в стране. Я считаю вполне возможным, что часть манипуляций стала результатом чрезмерного «восхищения».

Критика в адрес Путина справедлива и необходима, но некоторые немного преувеличивают. Я задаю им вопрос: кто бы им подошел? По-моему, Путин — «меньшее зло». Как правило, он действует рационально, а его национализм не выходит за рамки. Если посмотреть на другие «варианты», например, на горячо любимого «Штандард» Навального, то мне, скорее, становится страшно.

Patrick Müller

Для русских это сейчас нормально. В плане внешней политики Путин с удовольствием идет по трупам, если это хоть как-то способствует усилению мощи России. Аннексия Крыма была большим свинством, тем самым он доказал, в частности, как слабы Европа или США, если он просто берет, что хочет.

Путин слишком силен и ведет как себя как непобедимый. В будущем это может привести к тому, что он станет не очень приятным правителем.

eva roxi

Почему у русских дела должны идти лучше, чем у немцев. Путин & Меркель навсегда.

wederlechtsnochrinks

Я постоянно упрекаю «Запад» в одном и том же лицемерии.

бизнес с Саудовской Аравией : классно! (Демократия? Не следует так ограниченно на это смотреть)

бизнес с Китаем: классно! (Демократия? Не следует так ограниченно на это смотреть)

бизнес с Африкой: классно! (Демократия? Не следует так ограниченно на это смотреть)

Россия: тьфу!

США и их европейских мелких лакеев можно просто не воспринимать всерьез. Если у вас есть яйца, тогда введите, пожалуйста, санкции против Саудовской Аравии, Китая & co. Мы ведь — белые ангелы демократии.

«Дагенс Нюхетер» (Dagens Nyheter)

Мошенничество на президентских выборах было хуже, чем в прошлый раз, если это вообще возможно

Joakim Holgersson

Ни капли не удивлен

Arja Niilekselä-Tiainen

Старая истина гласит, что обычно выигрывает тот, кто считает голоса 😉

Henrik Jakobsson

С выборами, где победитель набирает более 70%, что-то не так, это говорит само за себя. Но это ведь было предсказуемо.

Pe Ch В моей русской семье Путин «выиграл» 100% голосов. На самом деле удивительно, что он получил всего 77%.

Ljiljana Vasic

Они ж не выглядят, как русские? (о видео с избирательного участка)

Caroline Frick

А как, по-твоему, выглядят русские?

Gunnar Cederquist

На одном ведь была меховая шапка…?

Ljiljana Vasic

Они выглядят скорее как Ближний Восток в головных уборах

Carl-Johan Larsson

Лильяна Васик, в России ведь большое мусульманское население.

Clownie

Хахаха, интересно, чего там сейчас американцы думают 😂😂

Stene

Тенденция пошла вниз. Путин претендовал пару лет назад на рейтинги примерно в 89%, согласно американскому исследованию. Тем не менее цифры все равно впечатляющие по сравнению с большинством других политических лидеров сегодня. Причина этого, вероятно, в том, что ВВП России возрос на пару сотен % с того момента, как он вступил в должность. «Дагенс Нюхетер»

Выборы в России были подстроены в пользу Путина, говорит министр иностранных дел Маргот Валльстрём

Stene

А кого Валльстрём хотела бы получить в качестве президента нашей самой большой соседней страны? Коммуниста, который набрал 11%? Никто же не хотел коммуниста, верно? Жириновского, при котором могло бы случиться вообще все, что угодно? «Второго Ельцина», который никогда не бывает трезвым? А по сравнению с Трампом Путин кажется настоящей звездой.

boway

Ахаха, Швеция со своей русофобией — просто высший класс. Вы все со своей враждебной и высокомерной американской политикой так боитесь и переживаете, что Путин придет и займет пост еще на шесть лет. Заткнись, Валльстрём и уважай волю народа, как делает леди заблуждение Тереза Мэй

Bo Lundin

А что сказала наша уважаемая министр иностранных дел, когда лидер Китая был избран пожизненно?

«Свенска Дагбладет» (Svenska Dagbladet)

Путин нас обокрал, но я все равно за него проголосую

Ove Stjernberg

Удобно иметь заранее заполненные избирательные бюллетени, на случай, если народ неправильно проголосует?

Carl-Johan Larsson

Удобно застрелить самого серьезного конкурента, второго посадить в тюрьму, а третьему не дать баллотироваться на выборах. Только Путин и остается.

«Экспрессен» (Expressen)

Выборы в России подстроены

Kai N Трамп повлиял на результаты выборов. Взаимопомощь между президентами.

Martin Sv Вероятно, это гораздо более серьезные выборы, чем будут в Швеции, где уже сейчас делается все, чтобы отцензурировать интернет 😂 А если быть на стороне народа, то получишь голоса без всякого мошенничества.

«Афтонбладет» (Aftonbladet)

Большая победа Путина на выборах в России

Mikael Martinsson

Они хотят Путина, вот и все. Наивно думать, что русские хотят демократическую модель а-ля Запад. Они сказали свое слово. Пусть идут той дорогой, которую сами выбрали.

Sara Andersson

А что случается с теми, кто голосует за кого-то другого?

sigge carlsson

Как в старые времена… Никто не осмеливается голосовать за кого-то еще… Зиг хайль

«Верденс ганг» (VG)

Безоговорочная победа Путина: Я должен до 100 лет сидеть?

Svein Haugland

Кухонный диктатор. В старые добрые диктаторы получали по 110% процентов от всего народа и еще немного в довесок

Natalia Olsen

Кухонные диктаторы существуют только в умах кухонных аналитиков. Уж если не разбираешься, так лучше молчи, иначе будешь выглядеть как дурак.

Stein Nilssen

Он в России главный! Всего несколько дней тому назад Путин обещал, что через три года русские полетят на Марс. Сперва будут беспилотные ракеты, а потом и с космонавтами. От таких комментариев он только еще крепче усядется за рулем страны, потому что больше некому.

Bguven Bj Вот вы все смеетесь, а надо бы быть поосторожнее. Скоро настанут трудные деньки для ЕС.

Liliana Nenseth

Ура! Ура! Ура! Да здравствует Владимир!

«Неттависен» (Nettavisen)

Путин на пути к сокрушительной победе

Roar Jensen

Еще бы, сперва раздавил/изничтожил всю оппозицию, а теперь выигрывает, как на его месте выиграл бы любой другой диктатор.

Einar Josefsen

Владимир Владимирович Путин — Вождь с большой буквы, настоящий царь. Подлинный лидер своей страны и всего свободного мира. Лидер, который ставит интересы своей страны ПРЕВЫШЕ ВСЕГО и не считается с США, НАТО, ЕС, ООН , Бильдербергским клубом, Всемирным банком , Международной амнистией, Европейской конвенцией по правам человека или Ягландом из Совета Европы . Немудрено, что русские голосуют за него!

«Юлландс-постен» (Jyllands-Posten)

Президентские выборы упрочивают имидж России как государства-изгоя

Per Lottrup

Русские любят Путина и сегодня выразили ему свою поддержку и уважение. Ну что же тут такого, я не понимаю? Понятное дело, что у России куча проблем, как например, коррупция, бюрократия и пьянство. Но русские все равно гордятся своей страной и Путиным, который вернул ей статус сверхдержавы. И кстати, где доказательства из Англии, кто-нибудь слышал?

Niels-Kristian Sjørup

Выборы в России напомнили мне старый анекдот. Голосование времен Советского Союза, избирателям вручается по заклеенному конверту, который надо опустить в урну. Один гражданин попытался было его вскрыть, но тут же услышал окрик: «Товарищ, остановись! Ты что, не знаешь, что это голосование тайное?»

«Хувудстадсбладет» (Hufvudstadsbladet)

Мошенничество на президентских выборах в России было еще хуже, чем в прошлый раз Аноним

Зачем вообще анализировать этот эти бутафорские выборы? Спокойной ночи, демократия!

Magnus Rögård

Поднимать проблему происходившего мошенничества — это способ попытаться снизить достоверность выборов. Мошенничество совершалось излишне старательными верными Путину чиновниками, которые занимались выборами и которые считали, что они помогают родине и Путину. Я не думаю, что сам режим Путина хотел чего-то еще, кроме того, чтобы явка на выборы была высокой. Это пожелание Путина затем вылилось в то, что сторонники Путина начали предпринимать самостоятельные действия, и в наших глазах это оказалось мошенничеством. Чем оно на самом деле им и является, но на исход выборов все равно действия не оказывает. Путин очень умелый руководитель, и нет никакого смысла поднимать в СМИ вопрос мошенничества, которое пусть и случалось, но никакого значения для результата выборов не имело.

kattnisse

Интересно, что первые возмущенные статьи Лаурен о мошенничестве на выборах появились еще до того, как голосование толком началось.

Рассказываю то, что нужно знать. И почитайте умный комментарий Магнуса там, наверху. В качестве проверки соответствия действительности, можно посмотреть на независимые опросы, в которых Путин обычно получает поддержку в 60-80%, и то, что он, похоже, получил +70%, вполне соответствует этим данным. Попытки увеличить процент явки едва ли можно рассматривать как мошенничество на выборах, ведь они не решают при этом, за кого именно народ голосует, или, может, вы считаете, что финское правительство тоже занималось мошенничеством? Перед президентскими выборами тут все газеты и телевидение только и говорили о том, как важно пойти и проголосовать…

Во время этого странного и абсурдного футбольного матча на поле был только один игрок и мяч Sampo Nevalainen

Похоже, Путин даже нашего Ниинистё обходит по популярности. Немного неприятно (Саули Ниинистё — президент Финляндии, был переизбран в феврале, набрав 62,7% голосов, прим. пер.).

Roger Kulmala

На выборах легко одержать победу, если убивать/сажать в тюрьму/высылать из страны оппозицию. Путин убивает свободу слова в стране и независимое гражданское общество. Однако, по мнению Сойни, выборы были легитимными (Тимо Сойни — министр иностранных дел Финляндии, прим. пер.).

Mikko Koikkalainen

А я знал, что я — превосходный политолог и предсказатель! Я еще несколько недель назад мог сказать, что Путин победит на выборах.

Onni-Matti Kekkonen

Министры иностранных дел Швеции и Финляндии расходятся во мнении о результатах российских выборов. Валльстрём: выборы — устроенная Путиным инсценировка. Сойни: Путин — президент, избранный народом.

Jonna Seppänen

Есть что-то успокаивающее в том, что результаты выборов у нашего соседа можно предугадать заранее.

Sammy V.

Да уж, большая новость. Путин побеждает на бредовых российских выборах xD xD Vesa Vainikainen

Театральная постановка, за ходом которой западные страны беспомощно наблюдают и в которую не хотят вмешиваться никоим образом.

Jarmo Kantonen

«Путин превратил Россию в рай для богачей. Выборы нельзя назвать свободными без свободы слова и достойных соперников». Журналист Яри Терво очень хорошо подметил, спасибо за статью!

«Виртуальна Польска» (Wirtualna Polska)

Владимир Путин выиграл выборы. Это шанс для польской дипломатии

Elektor

Победа Владимира Путина в президентских выборах — это может быть шанс для всего мира, а не только для Польши

Поздравления Владимиру Путину, несмотря на заранее известный до выборов результат! Надеюсь, что наше правительство станет мудрее и доброжелательней относиться к России

Ghghghg

Путин так и не вернет украденных миллиардов, а в этой стране никто даже и не говорит об экономическом росте. Говорят только о США и врагах на Западе, о танках и исторических сериалах и о том, что злой мир против России

Не будет никакой оттепели (в польско-российских отношениях — прим. ред.). Наша русофобия выше Гималаев. Что касается Навального, то если бы он участвовал в выборах, то получил также около 2%, как и Собчак. А шпильки в выбор Путина мы будем вставлять всегда. Потому что для нас выборы были бы демократическими, только если бы Путин проиграл. Поздравляем всех россиян с тем, что именно такой выбор они сделали

О чем мы говорим. Россияне — это совсем другой народ. Для них Россия — это святое, и баста. Этим народом могут править только современные тираны и деспоты, которые смогут держать народ за морду. Потому что этот народ уважает только сильных правителей, которые его держат за морду, и одновременно может держать в узде остальные народы. Империалистические амбиции были, есть и будут. А мы — уже давно демократическая страна, хоть и с разными последствиями для Польши. Поляки слишком любят свободу, поэтому нельзя их сравнивать с азиатами русскими.

«Пуэн» (Le Point)

Выборы президента в России: «Это хорошая шутка!»

Le Sanglier De Barbaroux

Если русские обожают Путина — это наша вина. Наши западные лидеры в течение 30 лет ничем не отличались от тех, против кого, как они утверждают, они борются: воры, манипуляторы, лжецы, одержимые властью и особенно деньгами. В течение 20 лет мы провоцировали, унижали русских, и сегодня делаем вид, что удивлены их выбором… Мы имеем тех противников, которых мы заслуживаем.

aliboron

Путин — единственный, кто может сохранять порядок в стране. Я безумно рад, что он избран. По крайней мере, с этой стороны у нас будет мир. Европа должна заниматься своими делами, есть масса проблем, с которыми приходится сталкиваться.

Если Кремль убежден в поддержке 110 миллионов зарегистрированных избирателей, почему же он мешает свободному голосованию?

Un Epicurien

Был ли в нескончаемой России хоть один режим со свободными и неподготовленными выборами? Попробуйте объяснить людоеду, что он может стать вегетарианцем. Придется попотеть!

Laurentbkk

Невероятно! Это восхищение некоторых французов российской властью просто пугающе. Отмените плюрализм, посреднические органы, независимые СМИ, сажайте в тюрьму и убивайте оппозиционеров, позволяйте ксенофобии стать обычным делом, и у вас будет режим Путина. Этого они хотят?

Bébert

Но сегодня не американцы помогли Путину, а китайцы. Очень хитрые китайцы.

Mandal

Для этого русского властелина важен только результат. Остальное не считается, это только болезненное воображение… И это прекрасно работает. Только Европа, политическая, экономическая и социальная, способна сдержать российского медведя, опасного по своей природе!

Nadar 1er Мошенничества на избирательных участках, устранение самых неприятных кандидатов, телевидение под контролем Путина: в таких условиях даже овца будет избрана! Макрон с его 24% в первом туре президентских выборов смотрится скромным игроком. Особенно когда я думаю, как он отказался посещать стенд России на Книжной ярмарке.

ressac

Для Путина мошенничества, если таковые имелись, не были необходимостью. Разве только чтобы заставить говорить международные СМИ, настроенные против Путина. Это плебисцит патриотов! Что уже не актуально в наших ослабленных обществах.

ElCornichon

Только болезнь или смерть заставят его освободить должность, сам он никогда не упустит свой кусок, он избалован властью. Если он не захочет передавать эстафету Медведеву, то изменит конституцию, как и его китайский коллега. Похоже, эти две культуры полностью закрыты для демократии.

Indigène de la République

Действительно, Франция свободна от каких-либо упреков и может свободно читать мораль для остального мира! Политическая кооптация — это национальный вид спорта, как, собственно, и блат в целом. Так что будет лучше, если Франция наведет порядок в своем доме (а работы хватает!)

«Либерасьон» (Liberation)

Россия: Путин одобрен на четвертый срок

DIDIER R.Featured

Россия — давно тоталитарное государство. Русские просто боятся изменений к худшему. Подумайте, может у нас это худшее уже наступило с нынешней властью!

Marcel L.Featured

Конечно же, в России есть мошенничества во время выборов. А вот у нас все нормально! Просто можно умереть со смеху!

Ignace-de-la-Fraissange Featured

Переизбрание Путина было запланировано. Собственно как и реакция некоторых СМИ на это переизбрание…

Tossina Libera

С какой гордостью наши газеты пишут о «триумфе» #путина на выборах. Более фальшивых выборов, чем эти, не было даже во времена СССР, постыдились бы, рабы.

GiuseppeProvenzale

Четвертый мандат #Путина доказывает, что отстаивание традиций, ценностей и суверенитета является современной гарантией успеха у народа и более чем выигрышной политической стратегией

Lorenzo Castellani

Повторяем это как путинистам, так и путинофобам: Россия — не Запад (или, по крайней мере, не то, что мы подразумеваем под этим словом, говоря о последних 250 годах), поэтому нет смысла пользоваться западными категориями, чтобы охарактеризовать политику Москвы.

Fabrizio Càrcani

73% россиян вмешались в выборы, чтобы поспособствовать победе #Путина

Саудовская Аравия

«Ас-Сабк»

74%… Путин побеждает и идет на четвертый срок, а оппозиция критикует нарушения на выборах

Ибрагим Таха

Результаты были предрешены заранее, коррупция является отличительной чертой России, начиная с вершины государственной пирамиды — президента, убийцы невинных сирийцев.

Мухаммед Аль-Акиди

рабство парализовало тебя и Россию вместе с тобой

Юсеф Ибн Аль-Касим

Он набрал 74% голосов, хотя говорили, что обманщик победит с 55% голосов. Это смешно.

Ахмед Аль-Масаид

Бог отомстит вам и нашлет на вас погибель, враги Бога.

Абу Нами

Ему 65 лет, и его не считают военным преступником

Amlor ali Российские выборы — как и выборы в арабских странах: все решают деньги. Это формальные выборы.

Абу Наиф Джануби

Я прошу Всемогущего Аллаха, чтобы Путин впал в 10-летнюю кому и ответил за убийства невинных в Сирии.