Менеджеров наградили за активность и новаторство 

В понедельник, 19 марта, в столичном Доме экономиста состоялось подведение итогов Московского этапа конкурса «Менеджер года — 2017». На церемонии награждения была корреспондент «ВМ».
Девять абсолютных победителей и более тридцати лауреатов в отраслевых номинациях — эти люди официально признаны лучшими управленцами столицы. Под их руководством организации и предприятия различных сфер деятельности не просто наращивают темпы развития, но и поднимают экономику города на качественно новый уровень.
Так, например, глава управы Даниловского района Ольга Конюхова, ставшая победителем в номинации «Муниципальное управление», за короткое время повысила рейтинг района, организовала работы по благоустройству его территорий и наладила взаимодействие жителей с местным депутатским корпусом. А при участии заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Александра Сибрина, получившего награду за «Эффективную экономическую политику», в последние два года был подготовлен целый ряд эффективных нормативно-правовых актов правительства Москвы.
— Заслуги всех лауреатов демонстрируют действительно высокое качество работы столичных предприятий, — утверждает абсолютный победитель конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. — Специфика многих подразделений Правительства коренным образом изменилась за последние годы. Я надеюсь, что победители конкурса продолжат так же активно работать на благо города, делиться опытом со своими коллегами и достигать новых вершин.
КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Виктор Красильников, первый вице-президент Вольного экономического общества России:
— Мы чествуем лучших менеджеров столицы 2017 года, который оказался непростым для нашей страны. Российская экономика была полна противоречий. Несмотря на это, руководители многих организаций добились высоких результатов. Состав участников отражает и текущие структурные изменения. Значительное число лауреатов представляет строительную отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство города и особенно социальную сферу, что свидетельствует о повышении внимания правительства Москвы к наиболее важным сферам жизнедеятельности.
Владимир Ресин, председатель жюри конкурса «Менеджер года», депутат Государственной Думы:
— Проведение нашего конкурса помогает развитию и внедрению научных основ в управление, в практическую деятельность. Сегодня перед управленческим корпусом страны стоят серьезные задачи по переходу к электронной экономике. Это принципиально новый подход к организации всех сфер жизни. Достижение поставленных целей невозможно без новейших идей, технологий и грамотного менеджмента, способного направлять мощный потенциал нации в русло практических результатов. И Москва берет на себя роль новатора и экспериментатора в этой области.