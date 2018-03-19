Менеджеров наградили за активность и новаторство

В понедельник, 19 марта, в столичном Доме экономиста состоялось подведение итогов Московского этапа конкурса «Менеджер года — 2017». На церемонии награждения была корреспондент «ВМ».

Девять абсолютных победителей и более тридцати лауреатов в отраслевых номинациях — эти люди официально признаны лучшими управленцами столицы. Под их руководством организации и предприятия различных сфер деятельности не просто наращивают темпы развития, но и поднимают экономику города на качественно новый уровень.

Так, например, глава управы Даниловского района Ольга Конюхова, ставшая победителем в номинации «Муниципальное управление», за короткое время повысила рейтинг района, организовала работы по благоустройству его территорий и наладила взаимодействие жителей с местным депутатским корпусом. А при участии заместителя руководителя Департамента экономической политики и развития Александра Сибрина, получившего награду за «Эффективную экономическую политику», в последние два года был подготовлен целый ряд эффективных нормативно-правовых актов правительства Москвы

— Заслуги всех лауреатов демонстрируют действительно высокое качество работы столичных предприятий, — утверждает абсолютный победитель конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении», первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов . — Специфика многих подразделений Правительства коренным образом изменилась за последние годы. Я надеюсь, что победители конкурса продолжат так же активно работать на благо города, делиться опытом со своими коллегами и достигать новых вершин.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Виктор Красильников, первый вице-президент Вольного экономического общества России

— Мы чествуем лучших менеджеров столицы 2017 года, который оказался непростым для нашей страны. Российская экономика была полна противоречий. Несмотря на это, руководители многих организаций добились высоких результатов. Состав участников отражает и текущие структурные изменения. Значительное число лауреатов представляет строительную отрасль, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство города и особенно социальную сферу, что свидетельствует о повышении внимания правительства Москвы к наиболее важным сферам жизнедеятельности.