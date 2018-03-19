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Передовые разработки машин и оборудования для пищевой промышленности представят на выставке в Германии
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Передовые разработки машин и оборудования для пищевой промышленности представят на выставке в Германии 

Министерство промышленности и торговли РФ 7 часов назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
На Международной выставке пищевых технологий «Anuga FoodTec 2018», которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 г. в Германии (г. Кельн), отечественные машиностроительные предприятия при поддержке Минпромторга России и АО«Российский экспортный центр» продемонстрируют передовые разработки машин и оборудования для пищевой промышленности.
В рамках экспозиции будут представлены решения для всех отраслей пищевой промышленности — как индивидуальные, так и целостные концепции процесса на всех этапах производства продуктов питания. Ожидается, что участниками мероприятия станут более 1 700 компаний из 50 стран мира. Число посетителей превысит 50 тысяч человек. Площадь выставки составит 140 000 кв. м.
В состав российской экспозиции войдут 5 предприятий-производителей машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО «Амата Скейл» (г. Санкт-Петербург), ЗАО «Таурас-Феникс» (г. Санкт-Петербург), ООО «Класс-Инжиниринг» (г. Санкт-Петербург), ООО НПО «Тайфун инновация» (г. Ставрополь), ООО «Импресс Арт» (г. Пушкино) и «Пром-Упак» (г. Чехов).
В рамах реализации постановления Правительства РФ № 488 этим предприятиям будут компенсированы расходы на участие в выставке, в первую очередь, затраты на аренду выставочных площадей, застройку стендов и доставку оборудования.
Департаментом сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России прорабатывается вопрос финансирования из федерального бюджета участия производителей в следующих отраслевых выставках: в 2018 году — «IBA» (Германия), «Агропродмаш» (Россия), «Gulfood Manufacturing» (ОАЭ); в 2019 году — «Fispal Technologia» (Бразилия), «PackExpo» (США), «Агропродмаш» (Россия), «Host» (Италия), «Gulfood Manufacturing» (ОАЭ); в 2020 году — «Interpack» (Германия), «PackExpo» (США), «Агропродмаш» (Россия), «Gulfood Manufacturing» (ОАЭ).
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