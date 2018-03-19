Передовые разработки машин и оборудования для пищевой промышленности представят на выставке в Германии

На Международной выставке пищевых технологий «Anuga FoodTec 2018», которая пройдет с 20 по 23 марта 2018 г. в Германии г. Кельн ), отечественные машиностроительные предприятия при поддержке Минпромторга России и АО«Российский экспортный центр» продемонстрируют передовые разработки машин и оборудования для пищевой промышленности.

В рамках экспозиции будут представлены решения для всех отраслей пищевой промышленности — как индивидуальные, так и целостные концепции процесса на всех этапах производства продуктов питания. Ожидается, что участниками мероприятия станут более 1 700 компаний из 50 стран мира. Число посетителей превысит 50 тысяч человек. Площадь выставки составит 140 000 кв. м.

В рамах реализации постановления Правительства РФ № 488 этим предприятиям будут компенсированы расходы на участие в выставке, в первую очередь, затраты на аренду выставочных площадей, застройку стендов и доставку оборудования.