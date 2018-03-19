НИУ ВШЭ: 10% промышленников ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие два года

Немногим более 10% предпринимателей, работающих в области промышленности, ждут положительных изменений в инвестиционном климате в ближайшие два года. Это следует из обзора, подготовленного Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

«В целом, полученные результаты позволяют констатировать, что более трети руководителей (35%) достаточно осторожны в оценках краткосрочных перспектив наращивания позитивных процессов и не ожидают существенного улучшения предпринимательского и инвестиционного климата. Кроме того, более 40% респондентов сообщили о полном отсутствии планов долгосрочного инвестиционного развития на своих предприятиях. Положительных перемен в течение ближайших двух лет ожидают только чуть более 10% предпринимателей», — говорится в материале.

При этом 66% руководителей промышленных предприятий оценили состояние инвестиционного климата в России в 2017 году как удовлетворительное. В 2015 и 2016 годах их доля составляла 54% и 58% соответственно.

«Основной ожидаемый ориентир позитивных изменений инвестиционного климата, по мнению руководителей, — с 2018 по 2022 год и до 2025 года — 29 и 20% соответственно», — говорится в материале НИУ ВШЭ.