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НИУ ВШЭ: 10% промышленников ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие два года
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НИУ ВШЭ: 10% промышленников ожидают улучшения инвестклимата в ближайшие два года 

Rambler News Service 8 часов назад
Немногим более 10% предпринимателей, работающих в области промышленности, ждут положительных изменений в инвестиционном климате в ближайшие два года. Это следует из обзора, подготовленного Центром конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
«В целом, полученные результаты позволяют констатировать, что более трети руководителей (35%) достаточно осторожны в оценках краткосрочных перспектив наращивания позитивных процессов и не ожидают существенного улучшения предпринимательского и инвестиционного климата. Кроме того, более 40% респондентов сообщили о полном отсутствии планов долгосрочного инвестиционного развития на своих предприятиях. Положительных перемен в течение ближайших двух лет ожидают только чуть более 10% предпринимателей», — говорится в материале.
При этом 66% руководителей промышленных предприятий оценили состояние инвестиционного климата в России в 2017 году как удовлетворительное. В 2015 и 2016 годах их доля составляла 54% и 58% соответственно.
«Основной ожидаемый ориентир позитивных изменений инвестиционного климата, по мнению руководителей, — с 2018 по 2022 год и до 2025 года — 29 и 20% соответственно», — говорится в материале НИУ ВШЭ.
В исследовании сотрудники центра опирались на опрос руководителей 3,8 тыс. крупных и средних промышленных предприятий из 82 субъектов РФ, проведенный Росстатом в феврале.
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