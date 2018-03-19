В США могут изменить закон «О чистом воздухе»

Агентство по охране окружающей среды США (EPA) выпустило меморандум, в котором предложило отменить стратегию «once-in always-in» (OIAI, примерно можно перевести с английского как «попадая один раз, остается навсегда» — прим. "+1"). Согласно поправкам в закон «О чистом воздухе», принятым в 1995 году, электростанции и промышленные предприятия классифицировались законом как «основные источники загрязнения». Так документ определял объекты, которые выбрасывают в атмосферу более 10 т вредных веществ в год. Даже если объекты сокращали количество выбросов, за ними сохранялось определение «основной источник загрязнения» и применялись строгие стандарты контроля за загрязнениями. Об этом сообщило агентство Reuters.

Закон «О чистом воздухе» должен позволить переводить объект из «основного источника загрязнения» в «местный», когда тот сумел снизить выбросы, считают в EPA. Такие источники подвергаются менее строгим стандартам контроля за загрязнением. Мера позволила бы увеличить поток инвестиций в проекты и технологии по сокращению загрязнения воздуха.

"Это уменьшит регулятивную нагрузку для отрасли и государства, продолжая обеспечивать строгий и эффективный контроль над опасными загрязнителями воздуха", — заявил помощник управляющего отделом по воздуху и радиации в EPA Билл Верум.

Экологи опасаются, что поправки не сократят выбросы предприятий, а, наоборот, увеличат. Руководитель программ в области чистоты воздуха в экологической организации Natural Resources Defense Council ("Совет по защите природных ресурсов") Джон Уолк назвал решение одним из самых рискованных, предложенных EPA при президенте США Дональде Трампе . Как считает специалист, мера ставит под угрозу здоровье населения.

"Шаг сильно ослабляет защиту воздуха от мышьяка, свинца, ртути и других токсичных веществ, которые провоцируют рак, повреждения головного мозга, бесплодие, психические проблемы и даже приводят к смерти", — предупредил Уолк.

Согласно порталу международной юридической информации Lexology, EPA ожидает публикации документа в Федеральном реестре (Federal Register — ежедневный официальный журнал правительства США, в котором публикуются принятые и предлагаемые государственными учреждениями правила и общественные сообщения).

"Мы ожидаем, что возникнут юридические проблемы как при публикации обновленных рекомендаций OIAI, так и любого последующего нормотворчества", — отметили в материале юристы в области экологического права Джон Лаззаретти и Лианн Мантионе. По данным специалистов, группа из 16 сенаторов-демократов 14 марта направили руководителю EPA Скотту Прюитту письмо, в котором призвали восстановить стратегию OIAI, по крайней мере до тех пор, пока EPA не проведет тщательный анализ.

Материал предоставлен проектом "+1".