Посольство Великобритании: россияне по-прежнему смогут участвовать в программе стипендий

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Абитуриенты из России по-прежнему смогут подавать заявку на участие в конкурсе стипендиальной программы британского правительства Chevening. Об этом в понедельник сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве Соединенного Королевства в Москве.

"Программа, как и прежде открыта для участия всех желающих", — сказал собеседник.

Программа стипендий Chevening, финансируемая Министерством иностранных дел и организациями-партнерами, предназначена для абитуриентов магистерских программ и предусматривает оплату обучения и текущих расходов студента.

В начале прошлой недели разгорелся дипломатический скандал между Москвой и Лондоном. Его причиной стало отравление 4 марта в английском Солсбери осужденного в РФ за шпионаж экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества и были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в 140 км от Лондона, сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили, при этом Россия категорически отвергает обвинения.