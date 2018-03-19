Экологи природного комплекса «Кузьминки-Люблино» рассказали детям об охране рек

Экоурок, посвященный Международному дню действий в защиту рек, провели специалисты экологического просвещения природной территории «Кузьминки-Люблино» для пятиклассников ГБОУ «Школа на Юго-Востоке имени Маршала В. И. Чуйкова».

— Московские школьники на каникулах бывают в различных местах нашей большой страны и за ее пределами, поэтому они на своем опыте знают, что в разной местности вид рек и их характер различны, поэтому им было, что обсудить по теме, — рассказывает представитель пресс-службы дирекции природной территории «Кузьминки-Люблино» ГПБУ «Мосприрода» Мария Антонова

Детям рассказали о роли рек в биосфере Земли, о возведении плотин и их последствиях, о различиях рек в их виде и структуре. Для наглядности ребятам показали подготовленную презентацию. Также школьники узнали об истории и особенностях протекающей по природно-историческому парку «Кузьминки-Люблино» реки Чурилихи, которая образует в парке систему прудов и является доминантой ландшафта местности.