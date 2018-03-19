Юные музыканты района Выхино-Жулебино встретятся с артисткой Ксенией Кнорре

Творческую встречу с заслуженной артисткой РФ , профессором Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Ксенией Кнорре проведут в детской школе искусств № 14 района Выхино-Жулебино.

— Мероприятие будет посвящено памяти Веры Горностаевой — народной артистки РСФСР, профессора МГК имени П. И. Чайковского, президента Московского Союза музыкантов, выдающейся пианистки, педагога, музыкально-общественного деятеля, публициста, — пояснила заместитель директора по внеклассной работе ДШИ № 14 Майя Янсон.

Встреча станет одним из событий Большого фестиваля фортепианных отделов OkrugPianoFest. В мероприятии примут участие лауреаты международных конкурсов Лукас Генюшас и Анна Генюшене, а также студенты МГК имени П. И. Чайковского.

Встреча состоится 21 марта по адресу: улица Пронская, дом 7. Начало — в 18.30. Вход свободный.