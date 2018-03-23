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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 24-25 марта
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Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 24-25 марта 

Агентство «Москва» 1 час назад
24 марта
10:00 — Московский культурный форум-2018.
20:00 — Международная акция «Час Земли».
Фоторепортажи:
10:00 — Московский культурный форум-2018.
11:15 — Осмотр модели памятника столичным ополченцам в рамках программы «Памяти Московского народного ополчения».
14:00 — Антикварная ярмарка «Коллекции России» в Центральном Доме художника.
15:00 — XI Парад Святого Патрика на ул. Арбат.
20:00 — Международная акция «Час Земли».
25 марта
Фоторепортажи:
10:00 — Московский культурный форум-2018.
10:00 — День открытых дверей МГУ.
13:00 — Праздник «Навруз-2018» на ВДНХ.
15:00 — Фестиваль индийской культуры Рама-навами 2018.
16:00 — Показ дизайнера Лизы Романюк в рамках Недели моды в Москве.
Агентство «Москва»: последние новости
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