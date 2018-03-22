Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 марта 

10:00 — Круглый стол комитета по конституционному законодательству совместно с комитетом Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему: «Гарантии адвокатской деятельности: профессиональный и социальный аспекты».
10:00 — Пленарное заседание Госдумы.
10:30 — Заседание экспертного совета по вопросам связи при ФАС России.
11:00 — Парламентские слушания комитета Совета Федерации по экономической политике.
11:00 — Московский культурный форум-2018.
11:00 — Пресс-конференция на тему: «Время мобилизовать приверженность к борьбе с туберкулезом на всех уровнях».
11:00 — Архчас с председателем комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианой Княжевской на тему: «Реорганизация промышленных территорий Москвы».
12:00 — Заседание ЦИК РФ.
Фоторепортажи:
10:00 — Работы по подготовке к традиционному месячнику весеннего благоустройства.
11:00 — Московский культурный форум-2018.
15:00 — Фестиваль индийской культуры Рама-навами 2018.
18:00 — Премьере спектакля «Человеческий голос» в театре «Геликон-опера».