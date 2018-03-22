Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 23 марта

10:30 — Заседание экспертного совета по вопросам связи при ФАС России

11:00 — Парламентские слушания комитета Совета Федерации по экономической политике.

11:00 — Московский культурный форум-2018.

11:00 — Пресс-конференция на тему: «Время мобилизовать приверженность к борьбе с туберкулезом на всех уровнях».

Фоторепортажи:

10:00 — Работы по подготовке к традиционному месячнику весеннего благоустройства.

11:00 — Московский культурный форум-2018.

15:00 — Фестиваль индийской культуры Рама-навами 2018.

18:00 — Премьере спектакля «Человеческий голос» в театре «Геликон-опера».