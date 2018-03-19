Президент Таджикистана призвал возрождать национальную культуру

В преддверии праздника Навруз в Душанбе прошла традиционная встреча главы государства с представителями интеллигенции. За беседой следила корреспондент телеканала «МИР 24» Вера Исмаилова. Каждый год накануне праздника президент Таджикистана встречается с интеллигенцией. Место встречи, как правило, выбирают соответствующее. Эмомали Рахмон уже общался с представителями интеллигенции в Национальном музее , Государственном академическом театре оперы и балета. В этот раз обсуждать вопросы развития культуры, образования и науки решили в Национальной библиотеке.

Первым делом глава республики поздравил всех с наступающим Наврузом.

«Пусть же Навруз ознаменует для каждого жителя независимой Республики Таджикистан дальнейшее укрепление дружбы и единства, сплоченности, взаимопонимания, что приведет нас по пути созидания к процветанию страны. Пусть праздник Навруз принесет каждому из вас спокойствие, счастье, благополучие и долгие годы успешной жизни», — пожелал своим гражданам Эмомали Рахмон.

Этот год в Таджикистане объявлен годом туризма и развития ремесел. В стране реконструируют памятники, улучшают зоны отдыха и строят новые гостиницы. Народные промыслы национальное достояние.

Эмомали Рахмон также отметил важность возрождения в стране народных промыслов.

«Наши предки с древних времен занимались народными промыслами и на протяжении многих веков освоили различные ремесла и сегодня наша задача не только возрождать их, но и пропагандировать достояние наших предков», — отметил глава Таджикистана.

По словам президента, следует открывать специальные курсы по обучению народным ремеслам, создавать в городах и районах для ремесленников ряды для продажи собственной продукции и предоставлять им различные льготы.

Ученые, писатели и юные поэты напрямую смогли обратится к президенту. В основном благодарят за поддержку. После таких встреч работа идет плодотворнее.

«В институтах Академии наук усилилась творческая работа. Больше появилось исследований разных проблем в области обществоведения, истории, языка, литературы», — отметил академик Кароматулло Олимов.

Президент уверен, что вопросы мира и согласия это то, что нужно активно продвигать в обществе. Поэтому потенциал таджикской интеллигенции должен быть направлен на пропаганду культуры и защиты национальных интересов. За этими людьми — будущее страны.

Добавим, в 2020 году президент предложил отметить 5500-летие древнейшего поселения Саразма, как центра развития культуры.

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