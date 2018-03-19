Импортные вина вытеснили отечественный алкоголь с российского рынка

Поставки импортного вина в Россию в 2017 году увеличились почти на 40%, до 244,4 млн литров, следует из данных ФТС, а ажиотаж на российские вина закончился — их производство снизилось до 319,7 млн литров — на 13,4% меньше, чем в прошлом году.

Участники рынка отмечают, что из-за роста поставок вина из-за рубежа всплеск продаж российских вин (на 30-50% в последние два года) перешел в стагнацию или даже снижение, сообщает «Фонтанка»

«Максимум спроса был год-полтора назад, но на волне патриотизма появилось много некачественной продукции. Теперь потребители и ретейлеры от нее отказываются», — отметил гендиректор «Ладога Дистрибьюшен» Сергей Клюшкин.

По его мнению, вскоре потребление импортного и российского вина выровняется.

Ретейлеры подтверждают, что потребитель действительно охладел к российскому вину, однако причиной называется стабилизация национальной валюты: рост интереса покупателей к винам отечественного производства пришелся на 2015-2016 годы, когда рубль слабел.

«Потребитель здесь руководствуется прагматическими соображениями — стоимость российского вина зачастую превышает стоимость импортного при сравнимом качестве», — заявили в компании «Азбука вкуса».

Ретейлер «Интерторг» (сети «Народная 7Я семьЯ», SPAR), в свою очередь, уже начал выводить российские вина из ассортимента, хотя пока и незначительно.

«Развитие российского виноделия не идет гладко. То, что интересно, неоправданно дорого стоит, то, что недорого — не интересно», — заявил директор по импорту «Ладога Дистрибьюшен» Дмитрий Журкин. По его словам, качественное отечественное вино стоит как минимум 1,2 тыс. рублей за бутылку, а импортное можно найти в полтора раза дешевле.

Лидером по объему поставок в Россию стала Испания (почти 53 млн литров), на втором месте Италия (43 млн литров), на третьем Грузия (35 млн литров), на четвертом — Франция . Ожидается, что часть поставок Испании в этом году возьмет на себя Португалия