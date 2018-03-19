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ЦБ предлагает банкам не раскрывать сведения об акционерах под санкциями
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ЦБ предлагает банкам не раскрывать сведения об акционерах под санкциями 

Аргументы и Факты 7 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
Данные об акционерах финансовых организаций, которые находятся в санкционных списках, могут разрешить не раскрывать.
Соответствующие проекты постановления подготовил Центробанк РФ, передает ТАСС.
«Подготовленные Банком России проекты постановлений правительства Российской Федерации предусматривают, что при раскрытии финансовыми организациями информации в сети интернет (в том числе на сайтах Банка России и сайтах финансовых организаций) не подлежит раскрытию информация об акционерах (участниках, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация), являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки», — сообщает регулятор.
Также Центробанк проводит анализ банковской отчетности, чтобы понять, следует ли ее скорректировать для ограничения доступа к сведениям о наличии связей между кредитной организацией и жителями Крыма и Севастополя.
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