ЦБ предлагает банкам не раскрывать сведения об акционерах под санкциями

Данные об акционерах финансовых организаций, которые находятся в санкционных списках, могут разрешить не раскрывать. Соответствующие проекты постановления подготовил Центробанк РФ , передает ТАСС «Подготовленные Банком России проекты постановлений правительства Российской Федерации предусматривают, что при раскрытии финансовыми организациями информации в сети интернет (в том числе на сайтах Банка России и сайтах финансовых организаций) не подлежит раскрытию информация об акционерах (участниках, лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится финансовая организация), являющихся российскими юридическими или физическими лицами, включенными в санкционные списки», — сообщает регулятор. Севастополя. Также Центробанк проводит анализ банковской отчетности, чтобы понять, следует ли ее скорректировать для ограничения доступа к сведениям о наличии связей между кредитной организацией и жителями Крыма