В Подмосковье выросло число муниципалитетов, где не жалуются на содержание территорий

По итогам минувшей недели в Госадмтехнадзор Московской области поступило 794 обращения от жителей региона, при этом наметилась тенденция по увеличению количества муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева

«Пласт муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, увеличивается. Так, уже пять недель подряд в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из Электрогорска , Шаховской и Молодежного; четыре недели подряд — из Черноголовки, Звездного городка; три недели подряд — из Павловского Посада», — сказала Витушева.

Она добавила, что во многом это происходит благодаря выстроенной работе инспекторов с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, а также быстрому решению проблемных вопросов без вмешательства надзорных органов.