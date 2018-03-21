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В Подмосковье выросло число муниципалитетов, где не жалуются на содержание территорий
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В Подмосковье выросло число муниципалитетов, где не жалуются на содержание территорий 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
По итогам минувшей недели в Госадмтехнадзор Московской области поступило 794 обращения от жителей региона, при этом наметилась тенденция по увеличению количества муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, сообщила в среду начальник надзорного ведомства Татьяна Витушева.
«Пласт муниципалитетов, из которых не поступают жалобы по содержанию и благоустройству территорий, увеличивается. Так, уже пять недель подряд в Госадмтехнадзор не поступают жалобы из Электрогорска, Шаховской и Молодежного; четыре недели подряд — из Черноголовки, Звездного городка; три недели подряд — из Павловского Посада», — сказала Витушева.
Она добавила, что во многом это происходит благодаря выстроенной работе инспекторов с лицами, отвечающими за благоустройство в муниципалитетах, а также быстрому решению проблемных вопросов без вмешательства надзорных органов.
«Инспекторы Госадмтехнадзора помогают всем ответственным лицам исполнять требование губернатора Московской области Андрея Воробьева о неукоснительном соблюдении областного законодательства в сфере благоустройства на территории всего региона», — подчеркнула Витушева.
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