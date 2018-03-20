Котельные реконструируют в четырех муниципалитетах Подмосковья в течение нескольких лет

В четырех муниципалитетах Подмосковья в ближайшие несколько лет пройдет модернизация системы теплоснабжения в рамках реализации крупных инвестпроектов, сообщил РИАМО во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин

«Мы планируем реализацию крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения в четырех районах Подмосковья — городской округ Серпухов , Серпуховский, Пушкинский и Дмитровский района. Всего в этих муниципалитетах будет построено и модернизировано не менее 70 котельных и 28,5 километров тепловых сетей. Мы заинтересованы видеть в партнерах «Газпром теплоэнерго». Всего программа рассчитана на несколько лет», — сказал Хромушин.

Он добавил, что в настоящий момент завершается второй этап ремонта котельных в рамках государственно-частного партнерства в Можайске

«В городском округе Можайск второй этап заканчиваем в этом году, модернизируем 21 котельную. В прошлом году в рамках этого проекта мы уже ввели в эксплуатацию 21 котельную», — уточнил министр.