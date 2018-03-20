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Котельные реконструируют в четырех муниципалитетах Подмосковья в течение нескольких лет
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Котельные реконструируют в четырех муниципалитетах Подмосковья в течение нескольких лет 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В четырех муниципалитетах Подмосковья в ближайшие несколько лет пройдет модернизация системы теплоснабжения в рамках реализации крупных инвестпроектов, сообщил РИАМО во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
«Мы планируем реализацию крупных инвестиционных проектов по модернизации системы теплоснабжения в четырех районах Подмосковья — городской округ Серпухов, Серпуховский, Пушкинский и Дмитровский района. Всего в этих муниципалитетах будет построено и модернизировано не менее 70 котельных и 28,5 километров тепловых сетей. Мы заинтересованы видеть в партнерах «Газпром теплоэнерго». Всего программа рассчитана на несколько лет», — сказал Хромушин.
Он добавил, что в настоящий момент завершается второй этап ремонта котельных в рамках государственно-частного партнерства в Можайске.
«В городском округе Можайск второй этап заканчиваем в этом году, модернизируем 21 котельную. В прошлом году в рамках этого проекта мы уже ввели в эксплуатацию 21 котельную», — уточнил министр.
Кроме этого, реализуется еще один проект общим объемом 1,9 миллиона рублей в Кашире. Он коснется более 67 тысяч человек. В рамках проекта модернизируют и построят 19 новых котельных, установят более 170 ИТП, также планируется прокладка 7,6 километра новых тепловых сетей и реконструкция 47 километров действующих сетей, заключил Хромушин.
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 Ещё 2 источника 
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