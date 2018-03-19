Урановый холдинг Росатома Uranium One получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии

МОСКВА , 19 марта. / ТАСС /. Уранодобывающий холдинг Росатома — Uranium One — получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии . Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе Uranium One.

"Лицензии получены в полном объеме, — сказали в компании. — Проектная компания Headspring Investments (входит в Росатом) становится одним из крупнейших в Намибии владельцев лицензий на геологоразведку урановых месторождений, пригодных для отработки методом СПВ (скважинное подземное выщелачивание — прим. ТАСС), контролируя площадь размером 8 тыс. кв. км".

Ранее сообщалось, Намибия в декабре 2016 года сняла мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране. После отмены моратория Uranium One подала восемь заявок на получение лицензий на геологоразведку урана в этой стране. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Uranium One четыре лицензии компания получила в конце прошлого года, еще четыре — в январе 2018 года.

Полученные лицензии позволяют проводить круглогодичные полномасштабные поисковые и разведочные работы.