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Урановый холдинг Росатома Uranium One получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии
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Урановый холдинг Росатома Uranium One получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии 

ТАСС 18 часов назад
МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Уранодобывающий холдинг Росатома — Uranium One — получил восемь лицензий на разведку урана в Намибии. Об этом сообщили ТАСС в пресс— службе Uranium One.
"Лицензии получены в полном объеме, — сказали в компании. — Проектная компания Headspring Investments (входит в Росатом) становится одним из крупнейших в Намибии владельцев лицензий на геологоразведку урановых месторождений, пригодных для отработки методом СПВ (скважинное подземное выщелачивание — прим. ТАСС), контролируя площадь размером 8 тыс. кв. км".
Ранее сообщалось, Намибия в декабре 2016 года сняла мораторий, не позволявший получать новые лицензии на разведку и добычу урана в стране. После отмены моратория Uranium One подала восемь заявок на получение лицензий на геологоразведку урана в этой стране. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Uranium One четыре лицензии компания получила в конце прошлого года, еще четыре — в январе 2018 года.
Полученные лицензии позволяют проводить круглогодичные полномасштабные поисковые и разведочные работы.
Uranium One — международный горнорудный дивизион Росатома, управляющий зарубежными урановыми активами госкорпорации, и одна из крупнейших в мире уранодобывающих компаний с диверсифицированным портфелем международных активов. Холдинг ведет добычу урана в Казахстане, США, готовится к добыче урана в Танзании и теперь будет вести геологоразведку урана в Намибии.
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