В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти рабочего на месторождении

По предварительным данным, во время проведения демонтажа на молодого человека упал фрагмент оборудования весом 96 кг.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ, либо нарушение правил техники безопасности», — заявили в ведомстве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.