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В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти рабочего на месторождении
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В Оренбургской области проводят проверку из-за смерти рабочего на месторождении 

RT на русском 3 часа назад
Следственный комитет по Оренбургской области проводит проверку из-за смерти помощника бурильщика скважины Бобровского месторождения, сообщает Ria56. Тело 22-летнего рабочего обнаружено вечером 18 марта.
По предварительным данным, во время проведения демонтажа на молодого человека упал фрагмент оборудования весом 96 кг.
«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, рассматривается несколько версий: недостаточный производственный контроль, не обеспечение безопасности работников при ведении работ, либо нарушение правил техники безопасности», — заявили в ведомстве.
Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе проводят проверку по факту гибели рабочего на Варьеганском месторождении.
RT на русском: последние новости
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