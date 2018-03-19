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RT получил 11 номинаций премии Shorty Awards в области соцмедиа
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RT получил 11 номинаций премии Shorty Awards в области соцмедиа 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. RT стал финалистом премии Shorty Awards, которую вручают за проекты в социальных сетях.
В семи категориях номинирован международный проект RT #1917LIVE, посвященный столетию революции в России: «Лучший образовательный проект», «Лучшее использование», «Лучшее присутствие» и «Лучшее использование видео» в Twitter, «Лучший некоммерческий проект», «Лучший повествовательный проект», а также «Лучшее использование хештега».
Аккаунт двойного агента времен Первой мировой войны Маты Хари претендует на приз за «лучшую кампанию влиятельного лица». Его для RT вел всемирно известный писатель Пауло Коэльо.
В финал номинации за лучшее использованием панорамного видео вышла серия исторических зарисовок «Революция 360». Каждый из роликов воссоздает эпизоды революционных событий столетней давности. Все они доступны на сайте 1917live.red.
Получить награду за «Лучшее использование виртуальной реальности» RT может за первое в истории панорамное видео, снятое в открытом космосе — проект SPACEWALK 360, созданный в сотрудничестве с "Роскосмосом" и РКК «Энергия».
Приложение RT для просмотра панорамного контента RT360, ставшее обладателем Shorty Awards в 2017 году, претендует на победу в номинации «Лучший среди сайтов и приложений для фото и видео».
В 2017 году RT также стал победителем Shorty Awards по итогам зрительского голосования в четырех номинациях.
Shorty Awards — престижная ежегодная премия в области продвижения в социальных сетях. В 2018 году премия вручается в десятый раз. Церемония награждения пройдет 15 апреля в Нью-Йорке.
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