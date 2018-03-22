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Депутаты Заксобрания рассмотрят пакет социальных законов
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Депутаты Заксобрания рассмотрят пакет социальных законов 

ИА Север-Пресс 31 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
Сегодня, 22 марта, в Салехарде проходит заседание ямальского парламента. В повестке — около сорока вопросов, среди которых информация об итогах голосования на выборах Президента РФ, отчет о деятельности полиции автономного округа в 2017 году и доклад Уполномоченного по правам человека в регионе.
Депутаты намерены рассмотреть поправки в региональные законы о бюджетном процессе, потребительской корзине, порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот, а также в нормативные правовые акты в сфере капитального ремонта и туристкой деятельности. Нашумевший законопроект об ограничении в регионе розничной продажи и распространения электронных систем доставки никотина снят с повестки. Решено до следующего заседания провести оценку регулирующего воздействия и понять, смогут ли местные власти реализовать новации.
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