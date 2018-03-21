Володин пообещал законодательно способствовать эффективности работы Росгвардии

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Парламент РФ будет делать все возможное для того, чтобы на законодательном уровне способствовать эффективности деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), а также защищенности ее сотрудников и личного состава. Такое заявление сделал в среду спикер Вячеслав Володин , выступая на открытии в здании Госдумы выставки, приуроченной к двухлетию со дня создания Росгвардии (27 марта 2016 года).

"Мы сегодня ознакомились с историей Росгвардии, — сказал он журналистам после осмотра экспозиции. — Эта многовековая история еще раз подтверждает, что есть такая профессия — Родину защищать".

"Те, кто служит в войсках национальной гвардии, первыми встречают все опасности, все проблемы, они спасают жизни людей, борются с террористами, поддерживают общественный порядок на улицах нашей страны. Они делают все для сохранения наших материальных и культурных ценностей", — продолжил спикер Госдумы.

"Мы, со своей стороны, будем делать все для того, чтобы сотрудники Росгвардии, личный состав были защищены законом РФ, чтобы деятельность Росгвардии была эффективна", — пообещал он.

Одновременно с этим председатель Госдумы поблагодарил руководство федеральной службы за возможность ознакомиться с деятельностью структуры и за диалог, который она выстраивает с депутатским корпусом. «Сегодня прошла выставка, которая ознакомит депутатов с деятельностью Росгвардии, и спасибо [директору Росгвардии Виктору Золотову ] за это, потому что Росгвардия — закрытая структура, и то, что вы делаете для открытости в рамках выстраивания коммуникаций с депутатским корпусом, крайне важно. Потому что мы все должны отдавать себе отчет в том, что сильная Росгвардия — сильная страна», — подчеркнул Володин.

"За неполные два года при вашем непосредственном участии нам удалось добиться принятия 10 федеральных законов, еще ряд законов находятся на стадии рассмотрения и подготовки к первому чтению", — обратился к депутатам Золотов. Он подтвердил, что для Росгвардии большое значение имеет работа на площадках комитетов Госдумы, а также консультативная помощь со стороны народных избранников. «Надеемся на наше плодотворное сотрудничество», — подчеркнул глава федеральной службы. «Как маленький штрих нашей повседневной работы: вчера вечером наши военнослужащие в боестолкновении уничтожили четырех бандитов, изъято два автомата Калашникова, четыре гранаты», — рассказал Золотов.

Выставка в Госдуме

На выставке, открытой в здании на Охотном Ряду, представлены фотографии и материалы, которые рассказывают как о разнообразии деятельности и задач, выполняемых сотрудниками Росгвардии, так и об истории структуры. Кроме того, на выставке наряду с современной экипировкой военнослужащих подразделений Росгвардии (спецназ, разведка) можно ознакомиться с парадной и повседневной формой сотрудников НКВД 40-х годов XX века, формой сотрудников ВЧК образца 1918-1922 годов, а также мундирами офицеров МВД и cверхсрочной службы Внутренних войск 50-х и 60-х годов прошлого столетия.

Володин высказал мнение, что выставка поможет «по-другому посмотреть на ту работу, которую делают росгвардейцы, переосмыслить и переоценить отношение, которое, по его мнению, зачастую формируется, когда, не вникая в детали, смотришь лишь то, что делает служба при поддержании общественного порядка».

Он еще раз обратил внимание на то, что «все силовые операции и расследования опасных преступлений проводят также сотрудники Росгвардии». «Поэтому эта служба действительно и опасна, и трудна, — перефразировал Володин слова известной песни. — Мы должны ценить тех людей, которые несут эту службу, которые в данный момент находятся на улицах».

"Есть такая профессия — Родину защищать"

В свою очередь председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев подчеркнул, что сегодня Росгвардия «воплотила в себе все лучшие традиции правоохранительных органов предыдущих поколений». «Подразделения Росгвардии сегодня стоят на самом переднем рубеже борьбы с наиболее опасными видами преступлений, сотрудники службы, рискуя жизнью, пресекают действия незаконных вооруженных формирований, задерживают преступников, освобождают заложников, неустанно борются с террористами и экстремистами», — добавил он.

"Работа, связанная с обеспечением безопасности в режиме онлайн, — это и есть деятельность сотрудников войск национальной гвардии России", — заявил в свою очередь первый замруководителя фракции "Единая Россия" , бывший сотрудник правоохранительных органов Адальби Шхагошев . «Надежность, самоотверженность, профессионализм — это главные опоры нацгвардии. Мы с полной уверенностью можем сказать, что фраза „есть такая профессия — Родину защищать“ на 100% сегодня относится именно к вашей службе», — добавил он.

Политик констатировал, что про безопасность вспоминают не всегда. «Это как здоровье: когда нет здоровья, тогда о нем вспоминают. Вы работаете на упреждение, вы каждый день, рискуя жизнью, обеспечиваете безопасность, которая нам очень дорога, особенно на современном этапе», — подчеркнул он.

Шхагошев также напомнил, что сотрудники Росгвардии были на каждом избирательном участке в день выборов президента РФ, и, по его словам, именно в этот момент важно было обеспечить безопасность, потому что «напряжение вокруг выборов зашкаливало».

"В Госдуме ни одно пленарное заседание не обходится без того, чтобы не было в повестке вопросов, связанных с безопасностью. Вы всегда можете чувствовать нашу спину, мы хотим и дальше с вами сотрудничать и вместе строить взаимоотношения", — пообещал он.