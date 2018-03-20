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Как правильно полоскать белье
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Как правильно полоскать белье 

Мир24 3 часа назад
Физики из США и Великобритании провели исследование и выяснили, почему способ полоскания белья в чистой воде считается эффективным. О работе специалистов говорится в статье, опубликованной в журнале Physical Review Applied.
Известно, что стирка одежды делится на два этапа. Сначала поверхность тканей очищается от загрязнения, после чего вода начинает выводить грязь из внутренних волокон. Между тем эти действия не всегда способны избавить белье от оставшихся микробов. Данную проблему способен решить сильный напор проточной воды.
Под напором воды из ткани вымываются остатки мыла и порошка. Это, в свою очередь, способствует более тщательному очищению. Кроме того, именно при полоскании из пор белья выводятся частички грязи и пыли. По словам экспертов, в постиранных вещах все равно остаются микробы, которые покинут ткань только в водной среде.
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Специалисты провели эксперимент. В результате удалось доказать, что с небольшим пятном лучше всего справляется обычная вода. Ведь ряд порошков закупоривают поры ткани, не позволяя тем самым уйти грязи. Поэтому при недавнем небольшом загрязнении ученые рекомендуют несколько минут пополоскать вещи под чистой водой.
Напомним, недавно американские ученые из Университета Аризоны провели исследование и выяснили, что кухонное полотенце для рук, если его плохо постирать, является настоящим рассадником кишечной палочки.
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