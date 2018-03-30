Калининградцам рассказали, как добраться до стадиона в дни тестовых матчей

В дни тестовых матчей до стадиона «Калининград» болельщики смогут добраться пешком по Солнечному бульвару или на автобусах-шаттлах от Северного и Южного вокзалов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

11 апреля будут тестироваться два маршрута автобусов-шаттлов: «Северный вокзал — Стадион» и «Южный вокзал — Стадион». Первый пойдет в 16:30, послений — в 20:30. Он будет отправляться каждые 10 минут (после матча — каждые три минуты). Сам «Стадион Калининград » 11 апреля будет открыт для доступа зрителей за 3 часа до начала матча — в 17:00.

«Оба маршрута будут прибывать непосредственно к стадиону, откуда зрители после мачта также будут убывать автобусами-шаттлами обратно к Северному и Южному вокзалам», — сообщили в правительстве.

Отметим, что поездка — не бесплатная. Болельщику придется заплатить за билет 20 рублей — как в обычном автобусе.