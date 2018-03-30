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Калининградцам рассказали, как добраться до стадиона в дни тестовых матчей
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Калининградцам рассказали, как добраться до стадиона в дни тестовых матчей 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В дни тестовых матчей до стадиона «Калининград» болельщики смогут добраться пешком по Солнечному бульвару или на автобусах-шаттлах от Северного и Южного вокзалов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
11 апреля будут тестироваться два маршрута автобусов-шаттлов: «Северный вокзал — Стадион» и «Южный вокзал — Стадион». Первый пойдет в 16:30, послений — в 20:30. Он будет отправляться каждые 10 минут (после матча — каждые три минуты). Сам «Стадион Калининград» 11 апреля будет открыт для доступа зрителей за 3 часа до начала матча — в 17:00.
«Оба маршрута будут прибывать непосредственно к стадиону, откуда зрители после мачта также будут убывать автобусами-шаттлами обратно к Северному и Южному вокзалам», — сообщили в правительстве.
Отметим, что поездка — не бесплатная. Болельщику придется заплатить за билет 20 рублей — как в обычном автобусе.
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