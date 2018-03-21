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Оставила кастрюлю с кипятком на полу: тоболячку, по чьей вине погиб двухлетний внук, оставили на свободе
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Оставила кастрюлю с кипятком на полу: тоболячку, по чьей вине погиб двухлетний внук, оставили на свободе 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тобольске вынесли приговор бабушке, по неосторожности которой погиб двухлетний мальчик. Женщине дали условный срок. Трагедия произошла в октябре прошлого года.
— Пожилая тоболячка была у себя дома. Она хотела приготовить голубцы и сварила капустные листья. Сняв кастрюлю с огня, женщина поставила ее на пол, а сама отлучилась в другую комнату, оставив мальчика на кухне. Ребенок упал в кастрюлю с кипятком и получил ожоги туловища, конечностей, — рассказали в тобольском суде.
Из-за сильнейших ожогов у мальчика развилось сильное отравление организма токсинами. Когда малыша на вертолете медицины катастроф перевозили в Тюмень, он скончался.
В суде бабушка признала свою вину. В итоге её приговорили к восьми месяцам ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.
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