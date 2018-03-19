Ещё
Число безработных в России выросло на 0,3% за неделю
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число безработных в России выросло на 0,3% за неделю 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Численность безработных граждан в России с 7 по 14 марта выросло на 0,3% и составляет 801,3 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.
Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в Чукотском автономном округе, Республике Калмыкия, Ставропольском, Камчатском краях, Новгородской, Брянской и Тульской областях.
Также в 54 регионах было зафиксировано повышение уровня безработицы, наибольшее — в Ямало-Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Тыва, Хакасия, Саха (Якутия) , Мордовия, Чувашской Республике, Рязанской, Ульяновской областях и Хабаровском крае.
Ранее сообщалось, что число безработных в России снизилось на 0,5% за неделю.
Газета.Ru: последние новости
В "Азур Эйр" назначили нового гендиректора авиакомпании Росавиация разрешила "Азур Эйр" продолжить полеты Конькобежец Юсков занял второе место в общем зачете Кубка мира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин призвал запасников на сборы200
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»1108
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие326
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось17
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова24
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
03:12
У Табакова не оказалось имущества
Шоу-бизнес
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
03:30
На ВДНХ завершили реставрацию павильона
Новости Москвы
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение