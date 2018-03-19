Время отложенных решений. Что ждет экономику и россиян после победы Путина

По данным подсчета 99,84% бюллетеней, итоги президентских выборов в РФ не вызывают никаких сомнений — глава государства Владимир Путин набрал 76,66% голосов. Как следствие, он побеждает в первом туре. «Прайм» опросил экспертов, каких изменений в экономике они ожидают в следующем президентском цикле, и как скоро они могут начаться.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевой целью экономической политики России в новом политическом цикле станет повышение темпов экономического роста, полагают эксперты. Однако значительных макроэкономических изменений они не ожидают, по крайней мере, в ближайшее время. «Основные инструменты экономической политики сейчас стали более публичными и обсуждаемыми. В основном это касается фискальной и денежно-кредитной политики. Параметры федерального бюджетного правила, подходы к таргетированию инфляции вряд ли будут сильно меняться», — считает руководитель группы исследований и прогнозирования АКРА Наталья Порохова

По словам руководителя Центра экономических исследований ИГСО Василия Колташова, еще в прошлом году определилось смещение вектора российской экономики в сторону меркантилизма. «Мы ориентируемся не на так называемый „свободный рынок“, а на максимизацию своей выгоды. Новая цель — заработать больше денег, создать производства, способные вытеснить импорт, эффективно инвестировать и расширить линейку востребованных за рубежом российских товаров», — сказал он.

Все это было отражено в президентской повестке дня, поэтому очевидно, что курс будет продолжен. «Мы поняли, что невмешательство государства в экономику и свободная торговля — не более чем пропаганда, которую используют американские и европейские финансовые элиты. России же следует ориентироваться на госрегулирование рынка, стимулирование спроса, поощрение развития производства», — отметил эксперт.

По мнению члена совета московского отделения «Опоры России» Дмитрия Несветова, нет оснований ждать смены экономической политики. «Сегодня мы имеем умеренный на грани стагнации рост, глубокую изоляцию российской экономики от мировой, 19-20 миллионов населения за чертой бедности, 25% от трудоспособного населения заняты „в тени“, а тотальный контроль государства в экономике доходит до 75% ВВП. По-прежнему не меняется сырьевая структура экономики. Никаких масштабных реформ до последнего времени анонсировано не было, поэтому понимания, какой будет перенастройка и ждать ли новых драйверов роста, нет», — сказал он.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Вместе с тем, в экономике начинается новая эпоха, и реагировать на изменения неизбежно придется вне зависимости от того, кто возглавит страну, уверены эксперты. «Уже в мае мы будем иметь новый кабмин, который с наибольшей долей вероятности будет придерживаться либо старой политики — декларировать стабильность и небольшой рост экономики, либо окажется настроен более решительно, поставив в качестве приоритетов защиту от угроз грядущих кризисов и повышение доходов населения», — считает Колташов.

Вариант прихода «прокудринского» кабинета с возвратом к деструктивным реформам и неолиберализму эксперт считает маловероятным. «Кудрин уже совершил политическое самоубийство, и его предложения не являются благом для страны. В развитых странах принципы неолиберальной экономики де-факто уже отодвинуты, поскольку не соответствуют новым реалиям. Возврат к ним России точно не нужен», — пояснил он.

В свою очередь, Несветов полагает, что в настоящее время абсолютно необходима приватизация госсобственности, борьба с изоляцией, увеличение доли частного капитала и общей открытости экономики. Однако до тех пор, пока нет понимания, кто возглавит кабмин, ни о какой определенности на этот счет речи не идет, так же, как не приходится ждать серьезных реформ.

Рецессия 2014-2015 годов отложила принятие многих решений на поствыборный период, напомнила Порохова. Число решений и реформ, которые обсуждались к реализации после 2018-2019 годов, очень велико. Многие из них (например, пенсионная реформа, реформа ОСАГО, реформа рынка тепла, выравнивание бюджетных условий регионов) носят социальный характер, поэтому вряд ли будут реализованы единомоментно, но часть, вероятно, начнется ближе к 2020 году.

Не оставлена идея ненефтегазового налогового маневра, призванного создать стимулы для обеления занятости — мы оцениваем вероятность его реализации в ближайшие 3 года как среднюю. Высока вероятность очередного пересмотра приоритетов госрасходов, в этот раз в сторону расходов на человеческий капитал в широком смысле, добавила она.

СОЦИАЛКА БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

Однако пока эксперты не ожидают значительных перемен в социальной сфере, резкого роста пенсионных или иных выплат. По словам Несветова, в администрации президента и правительстве сейчас наверняка готовятся «майские указы 2.0». «Сюрпризы там, бесспорно, будут, однако, исходя из реалий сегодняшнего бюджета, думаю, что незначительные. Бюджетные ограничения на данный момент гораздо серьезнее, чем в 2012 году, поэтому нет оснований надеяться на рост финансирования какой-либо категории получателей. Из популистских соображений будут введены новые нормы и положения, но вряд ли революционные», — считает он.

Для того, чтобы произошел социальный рывок, необходима легализация в РФ иностранной рабочей силы, чтобы эти люди тратили здесь заработанное, получали гражданство, адаптировались, считает Колташов. Это даст приток дополнительных средств на выплаты пенсионерам и социально незащищенным категориям. Важно также дальнейшее развитие промышленности и импортозамещения, что тоже добавит средств в бюджет. Лишь после этого можно будет говорить о росте выплат и дотаций.