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Жительница Казани порвала бюллетень и нажала тревожную кнопку
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Жительница Казани порвала бюллетень и нажала тревожную кнопку 

Казанский Портал 2 часа назад
В Казани оштрафовали 51-летнюю женщину, которая устроила шоу на одном из избирательных участков. Она выплатит 2 000 рублей, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда.
Женщина демонстративно порвала бюллетень для голосования. Председатель избирательного участка и полицейский потребовали прекратить это безобразие и объяснить свое поведение. Реакция была неадекватной: женщина нажала кнопку пожарной сигнализации, и начался переполох.
На судебном заседании женщина не признала свою вину.
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