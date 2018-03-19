Жительница Казани порвала бюллетень и нажала тревожную кнопку

Казани оштрафовали 51-летнюю женщину, которая устроила шоу на одном из избирательных участков. Она выплатит 2 000 рублей, сообщает пресс-служба Вахитовского райсуда.

Женщина демонстративно порвала бюллетень для голосования. Председатель избирательного участка и полицейский потребовали прекратить это безобразие и объяснить свое поведение. Реакция была неадекватной: женщина нажала кнопку пожарной сигнализации, и начался переполох.

На судебном заседании женщина не признала свою вину.

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