Целевое импортозамещение: предложения Минсельхоза говорят о планах Москвы по сельскому хозяйству

Поставленные в предложениях Минсельхоза РФ цели по развитию сельского хозяйства РФ являются очень скромными — считает главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики РАНХиГС , профессор Василий Узун.

Минсельхоз РФ предлагает сделать упор на производстве молока

Напомним, что Минсельхоз РФ по поручению российского правительства разработал положения, которые должны простимулировать развитие отечественного сельского хозяйства на перспективу ближайших восьми лет.

В основе этого документа лежит акцент на молочном производстве, в рамках которого Минсельхоз РФ в ближайшие семь лет планирует нарастить производство молока на 1,3 млн тонн и достичь к 2025 году показателя в 32,4 млн тонн в год.

«Сложно говорить об этом предложении, поскольку оно еще официально не опубликовано, но сегодня все подобные планы разрабатываются по 2024 год. В данном случае Минсельхоз РФ сделал план по 2025 год — вероятно, по причине того, что это просто круглая дата. Впрочем, все эти сроки выпадают на новый президентский срок», — констатирует Узун.

Отметим, что это первое такое предложение по развитию российской экономики в связи с прошедшими президентскими выборами в России — на них ожидаемо победил действующий президент РФ Владимир Путин , а сроки его новой каденции будут длиться до 2024 года.

Сельское хозяйство — это лидер политики импортозамещения

«Другой вопрос, показательно, что в этом предложении указан объем производства в 32,4 млн тонн молока. Это, на самом деле, не очень много, поэтому даже если предположить, что население нашей страны сохранится на текущем уровне, как и общие объемы потребления в России, то такого производства молока нам будет явно недостаточно», — заключает Узун.

По словам Василия Якимовича, указанных объемов не хватит для удовлетворения потребностей населения нашей страны, хотя бы по той причине, что в настоящее время в России ежегодно потребляется порядка 38 млн тонн молока.

Примечательно, что с 2014 года наша страна ввела продуктовое эмбарго в отношении государств Евросоюза и других стран, которые присоединились к режиму российских контрсанкций. Это было логичное решение правительства РФ, поскольку по продукции сельского хозяйства мы имеем наилучшие возможности для реализации политики импортозамещения.

Дело в том, что по многим направлениям сельского хозяйства вход на рынок является практически «нулевым» и не требует больших инвестиций. Правда, если взять молочное производство, то здесь ситуация, конечно, не столь благоприятная.

Политика импортозамещения — это очень сложный процесс

Соответственно, можно сделать вывод — если по растениеводству и плодоовощам наша страна попытается добиться полного импортозамещения, то по более сложным направлениям будет исходить из возможностей национальной экономики.

Это рациональный подход, но, в то же время, возникает вопрос, а не имеем ли мы здесь дело с корректировкой политики в области импортозамещения, когда акцент будет ставиться не на потоковом производстве, т.е. замены товарами российского производства всего, что только возможно, а на каких-то важных и прогрессивных направлениях народного хозяйства.

Доцент кафедры национальной безопасности РАНХиГС Павел Грибов в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что сельское хозяйство в России, в любом случае, требует высоких технологий и здесь нужно отталкиваться именно от этого.

«У нас всегда были объективные проблемы. Например, если говорить о животноводстве, то это молодняк, и то, что можно использовать для дальнейшего разведения скота. Если брать растениеводство, то это, прежде всего, семена и прочее в этом духе, поэтому основные усилия здесь будут предприниматься именно на этом направлении», — резюмирует Грибов.

Инвестиции в животноводство носят долгосрочный характер

Как замечает Павел Геннадьевич, здесь можно вспомнить усилия наших антимонопольных служб по сельскому хозяйству в отношении компаний Bayer и Monsanto, которые хотят объединить в этом направлении свои усилия.

«Таким образом, дальнейшие усилия Минсельхоза здесь будут сконцентрированы не на объемах потокового производства, а на технологиях выращивания урожая и скота. Что касается отдельных направлений, то по мясу птицы мы сегодня вышли на нормальные позиции — это порядка 90 процентов самообеспечения, зато у нас гораздо хуже обстоят дела по свинине и говядине, где общие показатели замещения отечественной продукции на сегодня существенно ниже», — констатирует Грибов.

Так что, главным проблемным направлением для России на сегодня является крупный рогатый скот и акцент в планировании здесь делается именно на нем, причем производство молока в этом вопросе идет, что называется, факультативом.

«Здесь есть серьезные временные ограничения, поскольку такие сферы обычно развиваются не год, не два, а где-то лет пять, что также дает очень серьезный отпечаток на все эти планы Минсельхоза РФ», — заключает Грибов.

Соответственно, эту проблему не решить без создания поголовья так называемого молодняка, а это этап не производства готовой продукции, а только подготовки к производству. Пока эта проблема не будет полностью решена, то все эти трудности, как с мясом, так и с молочной продукцией преодолены не будут, и именно с этим связаны скромные плановые цифры Минсельхоза РФ.

«Рано или поздно все эти действия принесут ожидаемый эффект. Впрочем, когда мы говорим о политике импортозамещения, то в сельском хозяйстве наибольший эффект оно приносит в растениеводстве. В животноводстве — результаты поскромнее, но все равно они присутствуют и представляют собой весьма серьезный результат», — резюмирует Грибов.