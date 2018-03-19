Умер экс-глава католической церкви Шотландии кардинал Кит О'Брайен

ВАТИКАН , 19 марта. / ТАСС /. Шотландский кардинал Кит О'Брайен, почетный архиепископ Сент-Эндрюса и Эдинбурга , скончался в понедельник. Об этом сообщила служба печати Святого престола.

В сообщении ватиканской пресс-службы напоминается, что только два дня назад иерарху исполнилось 80 лет, а также что он не принимал участия в последнем конклаве в 2013 году, на котором Папой Римским был избран Франциск, поскольку находился «в молитвах и покаянии». В феврале того же года О'Брайен был уличен в преступлениях сексуального характера. Глава католической церкви Шотландии признал, что его поведение «было ниже стандартов, которые ожидаются от священника, архиепископа и кардинала» и отрекся от своего титула.

По данным британских СМИ, кардинал О'Брайен был вынужден уйти в отставку по требованию Папы Римского Бенедикта XVI после того, как обвинившие его в домогательствах священники обратились с жалобами в Ватикан.

Скандалы вокруг массовых случаев педофилии среди католических священников в разных странах и попыток церковных иерархов покрывать эти преступления разразились несколько лет назад именно во время понтификата Бенедикта XVI — предшественника Франциска. По одной из версий, это послужило одной из причин отречения понтифика в 2013 году. Нынешний глава Римско-католической церкви неоднократно осуждал священников, совершающих сексуальные надругательства над малолетними прихожанами. Франциск также признавал, что Церковь опоздала с принятием мер для недопущения таких преступлений.