Сибирские ученые предложили получать спирт из овсяной шелухи

Сотрудники Института проблем химико-энергетических технологий (ИПХЭТ) СО РАН и Института катализа им. Г. К. Борескова (ИК) СО РАН продемонстрировали возможности новой технологии переработки шелухи овса в этиловый спирт, а его, в свою очередь — в этилен. Этот газ применяется для получения полиэтилена, уксусной кислоты и резин, а высокоэффективных способов избавления от овсяной шелухи, которая образуется в больших количествах в местах обработки этой культуры, ранее не существовало. Научная статья опубликована в Chemical Engineering Journal.

Работа была поделена на два этапа. На первом получали этиловый спирт. Все стадии этого процесса проводили в ИПХЭТ СО РАН. Сначала шелуху овса измельчали и обрабатывали щелочью. Этот реагент действовал на целлюлозу, содержащуюся в шелухе. Далее к целлюлозе добавляли ферменты для ее так называемого осахаривания — разложения на отдельные молекулы простого сахара — глюкозы. К глюкозному сиропу добавляли культуру клеток дрожжей, осуществлявших спиртовое брожение, аналогичное тому, что происходит при приготовлении пива и многих других алкогольных напитков.

Сосуды с этиловым спиртом (C2H5OH) концентрацией 94−96 процентов отправляли в Институт катализа. Там проводился второй этап работы — получение газа этилена (C2H4) из этилового спирта. Молекулы воды «отщепляли» от этанола с помощью относительно дешевого катализатора — оксида алюминия (Al2O3) в специальной установке. В итоге из 1 кг шелухи овса выходило от 38 до 51 грамма этилена, что довольно существенно.

Этилен служит сырьем для получения различных полимеров, входящих в состав резин и пластиков. Один из самых известных таких полимеров — полиэтилен. В его производстве используют этилен, выделенный из нефтепродуктов. Авторы работы решили выяснить, способен ли заменить его «биоэтилен», полученный ими из шелухи овса. Для этого они провели реакцию полимеризации газов, полученных промышленным и экспериментальным способами, и сравнили свойства образовавшегося в обоих случаях полиэтилена. Выяснилось, что «биологический» и «традиционный» полиэтилен по своим качествам не отличаются, однако при использовании этилена из овсяной шелухи выход реакции полимеризации чуть ниже. Исследователи считают, что его можно поднять, если тщательнее очищать «биоэтилен» от примесей.