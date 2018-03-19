«Городская среда»: В 2018 году ждем обновленную набережную Урала

Оренбуржцы вчера, 18 марта, смогли проголосовать за девять проектов общественных территорий, среди которых парки скверы, аллеи, набережные и пешеходные зоны. Уже сегодня в проектном офисе администрации Оренбурга огласили результаты рейтингового голосования.

В общей сложности за дизайн-проекты «Городской среды» свои голоса отдали 82 069 оренбуржцев. Больше всего пришло жителей Ленинского района — 31 тыс. человек.

«Хотелось бы отметить, что люди очень активно шли на голосование», — подчеркнул начальником департамента градостроительства и земельных отношений Сергей Бренев.

Большинство голосов жители областного центра отдали за реализацию проекта реконструкции набережной Урала — 46 815 голосов.

На втором месте народного голосования оказалась «Аллея Детства» по улице Салмышской — 26 548 голосов, а на третьем месте оказался парк «Железнодорожников» — 22 800 голосов.

Парк имени Гуськова на проспекте Победы оказался на четвертой позиции, набрав 17 653 голосов,

сквер за «Национальной деревней» — 15 886 голосов,

сквер на улице Центральной в Южном — 15 807 голосов,

сквер у ДК «ТРЗ» — 14 869,

парк в 16 микрорайоне -12 811,

территория возле средней общеобразовательной школы № 1 — 9 533.

По итогам рейтингового голосования победивший проект планируют реконструировать уже в 2018 году. Известно, что сумма финансирования составит не меньше 100 миллионов рублей. Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» будет происходить за счет федерального, областного и муниципального бюджетов.

«Мы в ближайшее время представим программу 2018 — 22 года, где мы с вами увидим все девять пространств Далее мы за счёт средств программы разработаем общие архитектурные проекты по всем территориям с безусловным учётом всех пожеланий жителей города», — добавил Беренев.

Отметим, что в бюджете остались порядка 8,5 млн рублей. Их направят на то, чтобы закончить работы по реконструкции объекта культурного наследия — спуск к реке Урал. Далее по новой смете начнут реализацию 100 млн рублей — проведут насыщение малыми архитектурными формами и иными элементами, а далее работы направят на запад, на другую сторону.

Напомним, что проект преображения набережной реки Урал предполагает создание отдельных зон для проведения городских мероприятий, парка с террасой, а также отдельных детских и спортивных площадок. Кроме того, планируется воссоздать станцию детской железной дороги. Помимо части набережной, общая территория включит в себя еще Пушкинский бульвар, площадь возле памятника В. П. Чкалову и Сиреневый бульвар.

Сообщается, что участие в голосовании по выбору общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» принимали жители 11 крупнейших городов Оренбуржья.

«Результаты этого выбора мы увидим в ближайшие год-два, а сохранятся они на десятки лет. Больше 65 тысяч жителей области в этом году подали свои предложения. И наша совместная работа поможет сделать жизненное пространство в Оренбуржье ещё более комфортным и красивым», — поделился Юрий Берг