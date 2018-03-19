Молодые российские писатели побеседуют с гостями библиотеки Префекта 

Начинающие отечественные авторы 23 марта проведу встречу с читателями библиотеки Префекта Центрального административного округа.
Мероприятие организуют в рамках всероссийской акции «Неделя детской книги».
— Мы каждый месяц проводим встречи с авторами в рамках проекта «Писательские премии». В этот раз мероприятие будет приурочено к акции «Неделя детской книги». Два автора расскажут гостям учреждения о своих произведениях, — отметила заведующая отделом библиотеки Префекта ЦАО Екатерина Филатова.
Она уточнила, что в этот раз с читателями побеседуют московский поэт, лауреат премии «Филатов Фест» Алексей Зайцев и детская писательница, лауреат конкурса памяти Константина Васильева «Чем жива душа» Александра Калинина.
Начало встречи запланировано на 11:00. Всех желающих ее посетить ждут по адресу: Новоспасский переулок, дом №5.