Молодые российские писатели побеседуют с гостями библиотеки Префекта

Начинающие отечественные авторы 23 марта проведу встречу с читателями библиотеки Префекта Центрального административного округа.

Мероприятие организуют в рамках всероссийской акции «Неделя детской книги».

— Мы каждый месяц проводим встречи с авторами в рамках проекта «Писательские премии». В этот раз мероприятие будет приурочено к акции «Неделя детской книги». Два автора расскажут гостям учреждения о своих произведениях, — отметила заведующая отделом библиотеки Префекта ЦАО Екатерина Филатова

Начало встречи запланировано на 11:00. Всех желающих ее посетить ждут по адресу: Новоспасский переулок, дом №5.