Ул. Ленина на последнем месте по итогам голосования за благоустройство

18 марта в Новосибирске прошло рейтинговое голосование по выборам объектов благоустройства. В городе работало 288 территориальных счетных участков. В голосовании участвовало 10 территорий — по одной от каждого района, в каждом бюллетене можно было ставить не более одной галочки. Всего по городу проголосовало 165 765 человек.

Первое место занял проект благоустройства Монумента Славы. За него проголосовало 33 454 человека. Из них более 26 тыс. человек — жители Ленинского района.

Второе место — Затулинский дисперсный парк (24 329 голосов).

Третье место — Парк культуры и отдыха «Заельцовский» (19 645 голосов).

Четвертое место — территория в пойме реки Каменка (16 548 голосов).

Пятое место — набережная реки Иня (15 753 голосов).

Шестое место — Инюшенский бор (18 772 голоса).

Седьмое место — бульвар по Красному проспекту (12 582 голоса).

Восьмое место — озеро Мышкино (12 114 голосов).

Девятое место — сквер у памятника Александру Демакову в нижней зоне Академгородка (11 588 голосов).

Десятое место — транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (6 880 голосов).

Объект-победитель рейтингового голосования будет благоустроен в первую очередь, уже в 2019 году. Остальные проекты будут реализованы в порядке очереди в течение пяти лет. Отметим, что проект транзитно-рекреационная зона по ул. Ленина (от площади им. Ленина до проспекта Димитрова, включая площадь им. Ленина), по поводу которого в городе было больше всего споров, в итоге занял последнее место.

Активнее всего жители голосовали за тот объект, который находится в их районе. Жители Калининского района голосовали за озеро Мышкино, Кировчане — за Затулинский парк, жители Заельцовского района — за Заельцовский парк и т.д.

Общественники нашли нарушения в процедуре проведения голосования за выборы объектов благоустройства. Счетные комиссии не проверяли прописку людей, пришедших на избирательный участок, и не сверялись с общим списком людей, приписанных к этому участку. В результате несколько активистов ОНФ смогли проголосовать за объекты благоустройства на шести разных участках, пишет Сибкрай.