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В Петербурге выделили 31 млн рублей на восстановление усадьбы Орловых-Денисовых
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В Петербурге выделили 31 млн рублей на восстановление усадьбы Орловых-Денисовых 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Санкт-Петербурге решили восстановить усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного. Исторический внешний вид вернут парку, часть которого расположена на границах объекта культурного наследия федерального значения.
В список работ по реконструкции, в частности, входит высадка молодых кустарников и деревьев, а также укрепление берегов Графского пруда.
На эти цели правительство города выделило 31 млн рублей. Все восстановительные работы должны закончиться в 2019 году.
Ранее Newinform сообщало, что в Эрмитаже отреставрируют один из залов.
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