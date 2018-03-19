В Петербурге выделили 31 млн рублей на восстановление усадьбы Орловых-Денисовых

Санкт-Петербурге решили восстановить усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного . Исторический внешний вид вернут парку, часть которого расположена на границах объекта культурного наследия федерального значения.

В список работ по реконструкции, в частности, входит высадка молодых кустарников и деревьев, а также укрепление берегов Графского пруда.

На эти цели правительство города выделило 31 млн рублей. Все восстановительные работы должны закончиться в 2019 году.