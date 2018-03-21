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Суд прекратил дело красноярского депутата, сделавшего репост картинки со свастикой
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Суд прекратил дело красноярского депутата, сделавшего репост картинки со свастикой 

ТАСС 44 минуты назад
Фото: Красноярские новости
КРАСНОЯРСК, 21 марта. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска в связи с истечением срока давности прекратил уголовное дело в отношении депутата городского совета Владимира Владимирова, разместившего на своей странице в социальной сети картинку, на которой в том числе была изображена свастика. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.
Дело было возбуждено по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики». Для физических лиц санкция по данной статье предусматривает штраф до 2 тыс. рублей или арест до 15 суток.
"Дело прекращено в связи с истечением срока давности для привлечения правонарушителя к административной ответственности", — сообщили в суде.
Репост коллажа
Как рассказал ранее ТАСС Владимиров, в конце 2017 года он сделал репост коллажа, выполненного на основе кадра из фильма «Семнадцать мгновений весны». На нем герой фильма — советский разведчик Штирлиц — пытается ударить бутылкой по голове оберштурмбанфюрера СС Холтоффа, на руке у эсэсовца — повязка со свастикой. При этом вместо лица персонажа фильма, которого собирается ударить Штирлиц, на коллаже изображено лицо школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко. Мальчик стал известен своим выступлением в Бундестаге в ноябре 2017 года, которое получило в России широкий общественный резонанс.
По словам депутата, репост картинки был сделан с телефона. Через 30-40 минут он удалил коллаж, однако картинку увидел один из жителей Красноярска, который и обратился в правоохранительные органы. Депутат предположил, что дело могли инициировать его «политические соперники».
О выступлении ямальского школьника в Бундестаге
Немецкие и российские школьники 19 ноября 2017 года совместно с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером участвовали в траурном заседании в Бундестаге, посвященном погибшим в годы Второй мировой войны советским и немецким военнослужащим, которое проходит ежегодно. В 2017 году оно было организованно гуманитарной организацией «Немецкий народный союз по уходу за воинскими захоронениями», пригласившей школьников из России и Германии участвовать в памятном мероприятии.
Выступая в Бундестаге, гимназист из Нового Уренгоя рассказал о жизни немецкого солдата, который попал в плен под Сталинградом и «умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года». Подросток сделал предположение, что уроженца Германии похоронили в числе 2 тыс. солдат вблизи Копейска Челябинской области, куда он съездил на братскую могилу. Школьник рассказал, что «увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны».
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