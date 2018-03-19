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Место строительства нового корпуса университета МВД в Конькове освятили
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Место строительства нового корпуса университета МВД в Конькове освятили 

Коньково 3 часа назад
Фото: Коньково
На прошлой неделе на территории Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя состоялся чин освящения места, где будет построен новый корпус университета.
Заведующим сектором МВД Синодального Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами, протоиерей Александр Шестак и клирик Иоанна-Предтеченского Ставропигиального монастыря Иерей Николай (Виноградов) провели молебен на начало доброго дела с молитвой на основании дома. Затем место строительства было освящено. После завершения процедуры представители духовенства пожелали Божией помощи в строительстве.
Отметим, в новом здании университета расположатся учебно-научные комплексы, инновационные полигоны, лекционные залы, аудитории и компьютерные классы, а также спортивные залы и тир. Кроме того, как ранее сообщалось на сайте Мэра и Правительства Москвы, проектом строительства предусмотрена и подземная парковка на 134 машино-мест.
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