Приемы жителей Подмосковья пройдут в Мособлдуме 20 и 21 марта

В соответствии с графиком личного приема граждан в приемной Московской областной думы 20 и 21 марта приемы проведут депутаты Вячеслав Крымов Игорь Коханый , говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«Так, 20 марта прием проведет председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, 21 марта — председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый», — говорится в сообщении.

Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Записаться можно в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 988-66-01. Адрес приемной: город Москва, проспект Мира, дом 72.

Депутаты Мособлдумы ведут прием жителей области каждые вторник и среду с 15:00 до 18:00.

Как ранее отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов , приемная создана в целях обеспечения взаимодействия Мособлдумы с населением региона и оперативного решения вопросов на основе качественного и своевременного рассмотрения обращений граждан, лично обратившихся в парламент.

Ознакомиться с графиком проведения приемов можно на официальной странице Мособлдумы в соответствующем разделе. Кроме того, депутаты регионального парламента ведут приемы жителей и в своих избирательных округах — с их графиком также можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.