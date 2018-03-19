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Приемы жителей Подмосковья пройдут в Мособлдуме 20 и 21 марта
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Приемы жителей Подмосковья пройдут в Мособлдуме 20 и 21 марта 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
В соответствии с графиком личного приема граждан в приемной Московской областной думы 20 и 21 марта приемы проведут депутаты Вячеслав Крымов и Игорь Коханый, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Так, 20 марта прием проведет председатель комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Вячеслав Крымов, 21 марта — председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый», — говорится в сообщении.
Чтобы попасть на прием, необходима предварительная запись. Записаться можно в рабочие дни с 10:00 до 13:00 по телефону: 8 (495) 988-66-01. Адрес приемной: город Москва, проспект Мира, дом 72.
Депутаты Мособлдумы ведут прием жителей области каждые вторник и среду с 15:00 до 18:00.
Как ранее отмечал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, приемная создана в целях обеспечения взаимодействия Мособлдумы с населением региона и оперативного решения вопросов на основе качественного и своевременного рассмотрения обращений граждан, лично обратившихся в парламент.
Ознакомиться с графиком проведения приемов можно на официальной странице Мособлдумы в соответствующем разделе. Кроме того, депутаты регионального парламента ведут приемы жителей и в своих избирательных округах — с их графиком также можно ознакомиться на сайте Мособлдумы.
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