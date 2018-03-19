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Три моста разведут в Петербурге в ночь на вторник
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Три моста разведут в Петербурге в ночь на вторник 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Петербурге разведут три моста, передает пресс-служба «Мостотреста». Пролеты переправ взмоют в небо в ночь на вторник, 19 марта.
С 01.20 до 04.50 будет разведен Троицкий мост, ведущий от Марсова поля к Петропавловской крепости. В промежутках с 01.25 до 02.45 и с 03.10 до 05.00 из-за развода Благовещенского моста нельзя будет попасть на Васильевский остров. Наконец, с 02.00 до 02.55 и с 03.35 до 04.55 будет разведен Тучков мост, соединяющий Васильевский и Петроградский острова.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
Сезон навигации начнется в Петербурге 10 апреля.
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