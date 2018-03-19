Суд вернул иск НМТП к Росморечфлоту и капитану порта Новороссийск по делу о танкере «Пенелопа»

Арбитражный суд города Москвы вернул исковое заявление компании «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Федеральному агентству морского и речного транспорта и капитану морского порта Новороссийск, говорится в материалах суда, опубликованных 18 марта.

Дело связано с длительной стоянкой танкера «Пенелопа», что привело к блокировке работы морского терминала НМТП, искусственного скопления судов в порту и ж/д цистерн на подъездных путях.

«Сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер, не изменяя сущности предъявленного обращения, и заявлено в целях создания условий для искусственного изменения подсудности. Поскольку местонахождением порта Новороссийск является город Новороссийск, находящийся в Краснодарском крае, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края… Возвратить заявление и приложенные к нему документы НМТП», — говорится в материалах суда.

Ранее сообщалось, что «Транснефть» поддержала иск НМТП к Росморречфлоту, который компания подала в арбитражный суд Москвы.