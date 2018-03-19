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Суд вернул иск НМТП к Росморечфлоту и капитану порта Новороссийск по делу о танкере «Пенелопа»
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Суд вернул иск НМТП к Росморечфлоту и капитану порта Новороссийск по делу о танкере «Пенелопа» 

Rambler News Service 3 часа назад
Арбитражный суд города Москвы вернул исковое заявление компании «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) к Федеральному агентству морского и речного транспорта и капитану морского порта Новороссийск, говорится в материалах суда, опубликованных 18 марта.
Дело связано с длительной стоянкой танкера «Пенелопа», что привело к блокировке работы морского терминала НМТП, искусственного скопления судов в порту и ж/д цистерн на подъездных путях.
«Сформулированное заявителем требование к Росморречфлоту носит технический характер, не изменяя сущности предъявленного обращения, и заявлено в целях создания условий для искусственного изменения подсудности. Поскольку местонахождением порта Новороссийск является город Новороссийск, находящийся в Краснодарском крае, спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде Краснодарского края… Возвратить заявление и приложенные к нему документы НМТП», — говорится в материалах суда.
Ранее сообщалось, что «Транснефть» поддержала иск НМТП к Росморречфлоту, который компания подала в арбитражный суд Москвы.
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