Ещё
Полицейские рассказали жителям Кировского района Республики Крым о том, как легко и быстро воспользоваться порталом Госуслуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Полицейские рассказали жителям Кировского района Республики Крым о том, как легко и быстро воспользоваться порталом Госуслуг 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 4 часа назад
В рамках всекрымской акции «Госуслуги — это проще, чем кажется» сотрудники полиции ОМВД России по Кировскому району посетили педагогический состав МБОУ Журавской ОШ.
В ходе встречи гости в погонах рассказали гражданам о преимуществах получения государственных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru в электронном виде и на наглядном примере показали, что сама процедура регистрации не займет много времени. А после регистрации граждане получают расширенный перечень предоставляемых государственных услуг в электронном виде.
Также сотрудники полиции проинформировали присутствующих о том, что при подаче заявки на получение госуслуги и оплате госпошлины за нее через портал, для граждан предусмотрена в 30%.
Сотрудники полиции особо отметили, что при обращении за государственной услугой в электронном виде, сроки ее предоставления значительно сокращены.
Педагоги Журавской ОШ убедились на наглядном примере, что пользоваться посредством портала Государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru экономит не только время, но и деньги.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ветеранам МВД по Республике Тыва вручены жилищные сертификаты В Учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в Республике Никарагуа состоялся торжественный выпуск Полицейские оказали помощь жительнице Астрахани, которая обратилась за помощью по телефону доверия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»985
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие309
Путин призвал запасников на сборы92
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова25
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение