Полицейские рассказали жителям Кировского района Республики Крым о том, как легко и быстро воспользоваться порталом Госуслуг

В рамках всекрымской акции «Госуслуги — это проще, чем кажется» сотрудники полиции ОМВД России по Кировскому району посетили педагогический состав МБОУ Журавской ОШ.

В ходе встречи гости в погонах рассказали гражданам о преимуществах получения государственных услуг посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru в электронном виде и на наглядном примере показали, что сама процедура регистрации не займет много времени. А после регистрации граждане получают расширенный перечень предоставляемых государственных услуг в электронном виде.

Также сотрудники полиции проинформировали присутствующих о том, что при подаче заявки на получение госуслуги и оплате госпошлины за нее через портал, для граждан предусмотрена в 30%.

Сотрудники полиции особо отметили, что при обращении за государственной услугой в электронном виде, сроки ее предоставления значительно сокращены.

Педагоги Журавской ОШ убедились на наглядном примере, что пользоваться посредством портала Государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru экономит не только время, но и деньги.