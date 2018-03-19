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Автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе
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Автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе 

В городе N 4 часа назад
Фото: В городе N
Автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе, что могло привести к их выходу из строя. Об этом сообщил руководитель МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи 19 марта.
По его словам, прокуратура провела экспертизу и выявила нарушения требования технического регламента при поставке топлива в рамках контракта. Как сообщил Цыганков, предприятие оперативно отреагировало на полученное представление. Было направлено уведомление в адрес поставщика — компании «Нефтесервис-НН».
«„Нефтесервис-НН“ начислен штраф в сумме свыше 2,5 миллиона рублей. Сейчас ведется подготовка документов для подачи искового заявления. Мы также проводим работу с Центром организации дорожного движения и ждем результатов второй экспертизы. По предварительному заключению, двигатели автобусов-гармошек действительно вышли из строя из-за некачественного топлива», — сказал Цыганков.
Ранее сообщалось, сразу несколько автобусов повышенной вместимости не выходят на дороги в Нижнем Новгороде из-за неисправностей.
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