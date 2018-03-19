Автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе

Автобусы-гармошки в Нижнем Новгороде работали на некачественном топливе, что могло привести к их выходу из строя. Об этом сообщил руководитель МП «Нижегородпассажиравтотранс» Дмитрий Цыганков на заседании постоянной комиссии городской думы по транспорту и связи 19 марта.

По его словам, прокуратура провела экспертизу и выявила нарушения требования технического регламента при поставке топлива в рамках контракта. Как сообщил Цыганков, предприятие оперативно отреагировало на полученное представление. Было направлено уведомление в адрес поставщика — компании «Нефтесервис-НН».

«„Нефтесервис-НН“ начислен штраф в сумме свыше 2,5 миллиона рублей. Сейчас ведется подготовка документов для подачи искового заявления. Мы также проводим работу с Центром организации дорожного движения и ждем результатов второй экспертизы. По предварительному заключению, двигатели автобусов-гармошек действительно вышли из строя из-за некачественного топлива», — сказал Цыганков.

Ранее сообщалось, сразу несколько автобусов повышенной вместимости не выходят на дороги в Нижнем Новгороде из-за неисправностей.