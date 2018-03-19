Чжан Чжицзюнь выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя Ли Ао 

Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — В воскресенье в Тайбэе скончался известный писатель Ли Ао. Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжан Чжицзюнь сегодня направил его родственникам телеграмму с соболезнованиями в связи с его кончиной.
Чжан Чжицзюнь выразил глубокую скорбь по поводу кончины Ли Ао и искренние соболезнования его родственникам.
В телеграмме он отметил, что Ли Ао являлся человеком обширных знаний и был известен не только в Китае, но и за рубежом. Его произведения были пропитаны национальным колоритом, он выступал за национальное единство и против «независимости Тайваня», распространял культуру китайской нации и содействовал обменам между двумя берегами Тайваньского пролива, за что заслужил признание и вечную память. -0-