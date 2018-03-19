Ещё
Чжан Чжицзюнь выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя Ли Ао
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Путин призвал запасников на сборы
Путин призвал запасников на сборы

Чжан Чжицзюнь выразил соболезнования в связи с кончиной известного писателя Ли Ао 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Пекин, 19 марта /Синьхуа/ — В воскресенье в Тайбэе скончался известный писатель Ли Ао. Глава Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжан Чжицзюнь сегодня направил его родственникам телеграмму с соболезнованиями в связи с его кончиной.
Чжан Чжицзюнь выразил глубокую скорбь по поводу кончины Ли Ао и искренние соболезнования его родственникам.
В телеграмме он отметил, что Ли Ао являлся человеком обширных знаний и был известен не только в Китае, но и за рубежом. Его произведения были пропитаны национальным колоритом, он выступал за национальное единство и против «независимости Тайваня», распространял культуру китайской нации и содействовал обменам между двумя берегами Тайваньского пролива, за что заслужил признание и вечную память. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Скончался известный британский физик С.Хокинг Алкогольный напиток возрастом 2000 лет найден при раскопках древней могилы в Северо-Западном Китае Жители Владивостока проголосовали на выборах президента России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»993
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие310
Путин призвал запасников на сборы99
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось16
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова25
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
08:55
Путин назвал основную задачу руководства РФ
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение