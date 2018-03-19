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В Нижнекамске заблокируют сайты по продаже браконьерских удочек
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В Нижнекамске заблокируют сайты по продаже браконьерских удочек 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Прокуратура Нижнекамска подала иск с требованием блокировать 23 интернет-ресурса по продаже электроудочек для браконьеров и выиграла суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.
На сайтах обнаружили информацию о том, как сделать удочку, которая подаёт в воду электрический разряд. Такие электроудочки за рубежом считаются орудием браконьеров, а в России браконьерский лов запрещён. Поэтому в прокуратуре города посчитали, что реклама электроудочек, размещённая в отрытых источниках, провоцирует интернет-пользователей совершать незаконные действия.
Такую информацию признали запрещённой для распространения в России, сайты по продаже электроудочек должны заблокировать по решению суда.
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