В Нижнекамске заблокируют сайты по продаже браконьерских удочек

Прокуратура Нижнекамска подала иск с требованием блокировать 23 интернет-ресурса по продаже электроудочек для браконьеров и выиграла суд, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ

На сайтах обнаружили информацию о том, как сделать удочку, которая подаёт в воду электрический разряд. Такие электроудочки за рубежом считаются орудием браконьеров, а в России браконьерский лов запрещён. Поэтому в прокуратуре города посчитали, что реклама электроудочек, размещённая в отрытых источниках, провоцирует интернет-пользователей совершать незаконные действия.

Такую информацию признали запрещённой для распространения в России, сайты по продаже электроудочек должны заблокировать по решению суда.