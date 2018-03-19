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Строительство омской академии ХК «Авангард» идет по плану
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Строительство омской академии ХК «Авангард» идет по плану 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Строительство межрегиональной хоккейной академии ХК «Авангард» в Омске идет в соответствии с планом, после ввода в эксплуатацию центральный комплекс академии «Авангард» будет лучшим подобным объектом в России, сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Ход строительства комплекса в понедельник проинспектировали врио губернатора Омской области Александр Бурков, член правления "Газпром нефти", председатель совета директоров ХК «Авангард» Александр Дыбаль и новый президент клуба Максим Сушинский.
Комплекс будет включать две ледовые арены — основную с трибунами на 1000 зрителей и тренировочную, а также медцентр, три спортивных зала, пресс-центр и административные помещения. Частью хоккейной академии также станет строящееся общежитие на 150 мест.
ХК «Авангард», в который входят команды КХЛ и МХЛ, детско-юношеская школа и «Арена Омск», является крупнейшим социальным проектом компании «Газпром нефть».
"Академия ХК «Авангард» объединит клубную систему хоккейного образования. Помимо центрального комплекса и хоккейного центра «Авангард» в Омске, в эту систему войдут 4 филиала академии, построенные на Ямале — главном нефтедобывающем регионе «Газпром нефти». Вся хоккейная подготовка академии будет объединена общей методикой, которая в настоящее время разрабатывается клубом", — отмечается в сообщении.
"Мы рассчитываем, что академия станет точкой притяжения для талантливой молодежи не только из Омской области, но и других регионов — Сибири и Урала. Сегодня мы обсуждали, как будет функционировать академия, возможность участия омского хоккейного клуба в юниорской лиге. Наша школа «Авангард» сейчас в этой лиге не представлена. Потребуются дополнительные спонсорские средства, чтобы ребята могли играть ещё и в юниорской лиге. Тем не менее, этот спортивный процесс необходим для того, чтобы раз в год с юного возраста они могли постоянно играть с соседними регионами, с командами сверстников", — привели в пресс-службе слова Буркова.
В свою очередь, глава совета директоров ХК «Авангард» отметил, что с вводом в строй академии будет необходимо значительно расширить штат тренеров для детей и молодежи, способных работать на основе современных методик.
"Наряду с затратами на содержание нового масштабного комплекса академии в Омске, это потребует увеличения финансирования детско-юношеского направления работы клуба. Мы к этому готовы и намерены активно развивать систему хоккейного образования, которая уже сейчас демонстрирует хорошие результаты. Почти половину главной команды «Авангарда» составляют выпускники омской хоккейной школы", — сказал Дыбаль.
Бурков также пожелал новому президенту ХК вернуть «Авангард» на тот уровень, на котором была команда, когда Сушинский сам играл в её составе.
"Вы — человек известный на омской земле. Легенда. Решение назначить Вас президентом хоккейного клуба одобрит большинство однозначно. Безусловно, омичи рассчитывают на яркую и более результативную игру «Авангарда». Со своей стороны, мы готовы помогать Вам в этом всем, чем можем", — отметил врио главы региона.
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