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Школьники смогут проконсультироваться с учеными в библиотеке № 180
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Путин призвал запасников на сборы

Школьники смогут проконсультироваться с учеными в библиотеке № 180 

Коньково 4 часа назад
Фото: Коньково
Уже на этой неделе — с 21 по 25 марта — в библиотеке № 180 в Конькове будет проводиться бесплатный познавательный марафон «Хочу все знать». Для школьников будут организованы лекции, которые убудут читать известные ученые. А ребята, которые уже начали свой исследовательский путь и нуждаются в конкретном профессиональном совете, мнении, оценке, смогут получить консультацию лектора, чьим научным предметом занимаются.
«Напоминаем, что на нашем познавательном марафоне «Хочу все знать» можно будет не только узнать массу всего интересного, но и сколотить с кем-то из лекторов исследовательский союз в духе «Бэтмен и Робин», хотя бы на время консультативного часа. Записаться на собеседования после лекций можно, заполнив он-лайн форму — https://goo.gl/forms/RbofIt3iSHrGK5EC3, или позвонив/написав нашему библиографу Анне Горской. Ее телефон 8 916 436 72 12, почта gorskaja@gmail.com », — отметили в библиотеке № 180.
Марафон «Хочу все знать» приурочен к возрождению научно-технического альманаха, издававшегося для подростков с 1957 по 1990 годы. Легендарный альманах получил новую жизнь в начале 2018 года. Тогда вышел его новый выпуск, выдержанный в духе исторического издания. Подробнее о марафоне читайте в нашем материале.
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