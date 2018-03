VMware устранила DoS-уязвимости в продуктах Workstation и Fusion

Команда VMware устранила уязвимость, способную привести к отказу в обслуживании (denial-of-service, DoS), известную под идентификатором CVE-2018-6957. Брешь затрагивала программное обеспечение Workstation версий 12. x и 14. x, а также Fusion версий 10.1.1. и 10. x.

Затронутые решения VMware могут быть атакованы путем открыти большого количества сеансов VNC. DoS-уязвимость была обнаружена экспертом Cisco Talos Лилит Уайатт, ее можно использовать только при условии, что VNC активирована вручную.

Напомним, что VNC используется в продуктах VMware для удаленного управления.

«VMware Workstation и Fusion содержат уязвимость, способную привести к отказу в обслуживании, ее можно использовать открыв большое количество VNC-сеансов», — говорится в опубликованном VMware сообщении.

Компания выпустила исправления с версиями Workstation 14.1.1 и Fusion 10.1.1., также разработчики поделились деталями противодействия этой уязвимости в версиях Workstation 12. x и Fusion 8. x — все сводится к установке пароля для VNC-соединений.

Команда VMware оценила эту брешь как «важную», однако эксперты Cisco Talos дают ей высокий уровень опасности (7,5 по шкале CVSS).

Со своей стороны, специалисты Cisco Talos подтверждают, что проблема кроется в большом количестве открытых сеансов VNC.

«Поскольку сервер VMware VNC многопоточен, существует множество блокировок (locks), семафоров (semaphores) и мьютексов (mutexes) для работы с общими переменными. Сервер VNC также поддерживает глобальную переменную, которая отображает количество блокировок, которые используются в настоящее время», — пишут эксперты Talos.

Исследователи опубликовали proof-of-concept код эксплойта:

# There are obviously better ways to do this for x in `seq 0 $ ((0xffffff/2))`; do echo «doop» | ncat; done

«Здесь важно отметить, что инструкция lock xadd cs:MxLockCounter является единственным перекрестным референсом на глобальную переменную MxLockCounter. Таким образом, атакующий в состоянии инициировать множество TCP-соединений с сервером VNC без отправки каких-либо датаграм, что в конечном итоге приведет к отказу в обслуживании», — продолжают специалисты Talos.