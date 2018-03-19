Лекцию о генезисе и назначении селфи прочтут в «Арсенале»

Профессор школы культурологии ВШЭ Яна Левченко прочтет в «Арсенале» лекцию «Встреча с Нарциссом. Смысл и назначение селфи». Мероприятие состоится 22 марта в 18:30. Об этом сообщают организаторы.

Лекция пройдет в рамках курса философа и историка культуры Игоря Кобылина «Визуальная среда».

На встрече 22 марта речь пойдет о том, как развивается и осмысляется практика селфи, каков ее генезис, чем обусловлена и о чем свидетельствует ее популярность. А также Яна Левченко расскажет, в каком направлении развивается селфи и как оно определяет культурно-антропологическую эволюцию человека.

Стоимость билетов 100 рублей (льготный) и 150 рублей.