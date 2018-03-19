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Клиентов «Екатеринбурггаза» ждет сердечная встреча
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Клиентов «Екатеринбурггаза» ждет сердечная встреча 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
И пряники ручной работы.
В Международный день клиентов сотрудники АО «Екатеринбурггаз» создали сердечную атмосферу для всех посетителей.
19 марта 2018 года в Центре обслуживания клиентов жителей Екатеринбурга угощают пряниками ручной работы. В знак признательности за доверие посетителям вручают сердца, охваченные голубым пламенем газовой горелки, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
С Центра обслуживания клиентов начинается весь процесс взаимодействия будущих потребителей газа с компанией. Только за 2017 год специалисты центра оказали физическим и юридическим лицам порядка 20 тысяч консультаций по различным вопросам. За технологическим присоединением своих объектов к сетям газораспределения обратилось 247 различных компаний и 912 физических лиц. Еще 287 обращений поступило от действующих потребителей на техническое перевооружение ранее газифицированных объектов.
2018 год в «Екатеринбурггазе» объявлен Годом клиентоориентированности. Центр обслуживания клиентов начал реализацию своего проекта развития для повышения качества и удобства обслуживания.
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