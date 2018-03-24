В Краснодаре ограничили движение транспорта

Транспорт по улице Северной на участке от Красноармейской до Рашпилевской 24-25 марта не сможет проехать из-за ограничения в связи с заменой участка коллектора, сообщает пресс-служба администрации Краснодара

Заместитель главного инженера Станислав Гераськов рассказал, что из-за несоблюдения правил пользования системой водоотведения и попаданием в сети бытового мусора нарушилась самотечность коллектора. Это может привести к засорам и выходу из строя части системы, поэтому специалисты заменят участок коллектора диаметром 300 мм, протяженностью 150 м на пересечении Северной и Красной.

Была проведена диагностика состояния сетей коллектора, обеспечивающего водоотведение на этом участке улично-дорожной сети. По ее результатам принято решение о необходимости срочной замены участка трубопровода с глубиной залегания 4 м.

Работы завершатся 26 марта в 06:00. На этот период по улице Северной на участке от Красноармейской до Рашпилевской частично ограничено движение транспорта — временно закрыта одна полоса.

Общественный транспорт работает в обычном режиме — без изменения схемы движения.