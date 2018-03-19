13 апреля в Екатеринбурге устроят логистическую перезаГРУЗку

13 апреля на конференции «Логистика будущего» в Екатеринбурге планируется обсудить вопросы оптимизации складской логистики и строительства новых складских комплексов в регионе. Директор по развитию «Комитас» Андрей Сармин сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE ( г. Москва ) Дмитрий Абдрахманов расскажет, как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на складе.

Тенденциями развития складской логистики в современных условиях поделится директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank (г. Москва) Владислав Рябов . Также будут подняты такие вопросы, как реализация логистических концепций в Екатеринбурге, новейшие технологии управления логистикой, обеспечение цепей поставок, оптимальные технологии управления складами и другое.

Кроме того, в рамках конференции запланированы экскурсии на местные складские комплексы. Как отмечают в оргкомитете, конференция «Логистика будущего» будет интересна как топ-менеджерам и собственникам, так и руководителям отделов логистики, а также — директорам по аренде. Ожидается участие порядка 100 персон.

Каждый участник конференции «Логистика будущего: эффективные решения» получит уникальное издание — федеральный отраслевой путеводитель «Склады РФ». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях и топ брокеров складской недвижимости.

Ссылка на программу: http://bmetr.market/, http://логистикабудущего.рф