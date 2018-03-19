13 апреля в Екатеринбурге устроят логистическую перезаГРУЗку 

Конференция «Логистика будущего» имеет международный статус и входит в серию бизнес-мероприятий по складской и транспортной логистике, которая охватит в 2018 году 9 городов России и Казахстана. Среди них: Уфа, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Симферополь, Астана, Владивосток, Ставрополь и Новосибирск.
13 апреля на конференции «Логистика будущего» в Екатеринбурге планируется обсудить вопросы оптимизации складской логистики и строительства новых складских комплексов в регионе. Директор по развитию «Комитас» Андрей Сармин сообщит о новых решениях по хранению товара на складе. Руководитель отдела продаж оборудования штрихового кодирования SCANCODE (г. Москва) Дмитрий Абдрахманов расскажет, как правильно выбрать терминал сбора данных для работы на складе.
Тенденциями развития складской логистики в современных условиях поделится директор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank (г. Москва) Владислав Рябов. Также будут подняты такие вопросы, как реализация логистических концепций в Екатеринбурге, новейшие технологии управления логистикой, обеспечение цепей поставок, оптимальные технологии управления складами и другое.
Кроме того, в рамках конференции запланированы экскурсии на местные складские комплексы. Как отмечают в оргкомитете, конференция «Логистика будущего» будет интересна как топ-менеджерам и собственникам, так и руководителям отделов логистики, а также — директорам по аренде. Ожидается участие порядка 100 персон.
Каждый участник конференции «Логистика будущего: эффективные решения» получит уникальное издание — федеральный отраслевой путеводитель «Склады РФ». В издании аккумулирована информация о качественных складских площадях и топ брокеров складской недвижимости.
Ссылка на программу: http://bmetr.market/, http://логистикабудущего.рф