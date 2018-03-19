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В Петербурге врач заплатил 130 рублей за драку с кандидатом в мастера спорт
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В Петербурге врач заплатил 130 рублей за драку с кандидатом в мастера спорт 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге врач заплатил 130 тысяч рублей за драку со спортсменом, сообщает УФССП по городу.
Петербургские судебные приставы удержали из зарплаты медика, работающего в больнице и поликлинике, 130 тысяч рублей. 100 тысяч — за судебные издержки, а 30 тысяч — в качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшего в драке мужчины.
Мужчина слишком долго тянул с выплатами. Ему даже запретили выезжать заграницу. А на автомобиль должника было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.
Сам медик отказался добровольно выплачивать деньги. Мужчина считает, что именно он пострадал в драке больше. Так как его соперник оказался кандидатом в мастера спорта. Тем не менее, судебный пристав направил постановления об удержании части зарплаты гражданина.
«Так как он трудоустроен врачом в нескольких медицинских учреждениях, и имеет неплохой доход, сумма задолженности в размере 100 тысяч рублей была взыскана в течение трех месяцев». — уточнили в УФССП.
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